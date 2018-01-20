Экс-футболист «Ювентуса» продолжит карьеру в «Кьево»

Агента полузащитника «Наполи» Эмануэля Джаккерини признался, что игрок близок к переходу в «Кьево».



«У нас были серьезные переговоры с „Кьево“, Эмануэле будет рад присоединиться к этому клубу.



Переговоры продолжаются. Я считаю, что игрок зарабатывает своим именем, тем, что он уже сделал, а не тем, что возможно произойдет в будущем. Нет никаких предпосылок, что Джаккерини пойдет на снижение зарплаты. Если нам не удастся согласовать все условия, тогда игрок останется в „Наполи“. Однако у меня есть предчувствие, что сделка состоится».



Ранее ходили слухи, что Эмануэле Джаккерини может перейти в московский «Спартак».