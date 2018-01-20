Бонек: «Если „Рома“ сейчас продаст своих игроков, то значит, побеждать клуб не хочет»

Бывший игрок «Ромы» Збигнев Бонек расстроен появившимися в Сети слухами о том, что римский клуб в январе может расстаться с рядом лидеров:

«Не знаю, правдивы ли эти слухи, но если у „Ромы“ есть возможность или даже необходимость продавать игроков в январе, то это значит, что побеждать они не хотят. Это клуб, который просто хочет финишировать на относительно комфортном месте, а не выигрывать трофеи.

Еще шесть недель назад казалось, что „Рома“ может навязать борьбу „Ювентусу“ за Скудетто, а сейчас они рискуют и в первой четверке не финишировать. Это будет позором.

Кажется, команда расслабилась после того, как выиграла свою группу в Лиге чемпионов. От вида того, как „Рома“ теряет очки в последних матчах, хочется наложить на себя руки! Игроки знают, что первые четыре места дают право участвовать в Лиге чемпионов, поэтому им все равно, на втором они месте финишируют или на четвертом».