Зидан: «Неймара любит весь футбольный мир, ведь это отличный игрок»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался комментировать слухи об интересе мадридского клуба к нападающему ПСЖ Неймару, однако отметил, что игрой бразильца восхищаются во всем мире:
«Я не говорю об игроках, которые не играют в моей команде.
Неймара любит весь футбольный мир, ведь это отличный игрок».
И я не коллекционер монет
И я не коллекционер монет
Только в Южной Америке он хоть как-то может считаться любимчиком. Да и то, отнюдь не Пеле
Только в Южной Америке он хоть как-то может считаться любимчиком. Да и то, отнюдь не Пеле