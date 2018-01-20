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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
    Затрудняюсь ответить
    5%
    95
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.45 3.65 1.6
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 4:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.45 4.55 7
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:1 Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
20:30 Идет второй тайм, 67’ Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 2:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.13 11 23
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм 1:4 Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер Фонбет 3 3.5 2.3
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбург 2:1 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг - - -
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 0:3 Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 2.75 3.2 2.6
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 1:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.3 5 10.8
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 4.85 4.2 1.62
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Зидан: «Неймара любит весь футбольный мир, ведь это отличный игрок»

сегодня, 16:29

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался комментировать слухи об интересе мадридского клуба к нападающему ПСЖ Неймару, однако отметил, что игрой бразильца восхищаются во всем мире:

«Я не говорю об игроках, которые не играют в моей команде.

Неймара любит весь футбольный мир, ведь это отличный игрок».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 19:04
великолепный игрок, но гнилой человек.
GooSe25
GooSe25
сегодня в 18:15
Если барсаглоры , дети , геи и кучка бразильцев это весь мир , то тогда согласен , все его любят ..))
блый-74
блый-74 ответил Алексей Буренин
сегодня в 17:24
Алексей Буренин:
Неймар красавчик
    блый-74
    блый-74
    сегодня в 17:23
    лысый физрук теперь и петушку лижет.кристина теперь не в моде.только для амура кристина осталось лючшей рекламшицей геля.
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 16:49
    кому он нужен это петушок,одни понты и не больше,балетный он!!! Его уровень зенит!
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 16:44
    Рауль и Зидан:
    Нумизмат как думаешь, Зидан мог высказаться на пресконфиренции ,так как это ты сделал ?
    Вряд-ли, но я то могу, я и сказал.
    И я не коллекционер монет
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 16:43
    Неймар красавчик
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 16:38
    Нумизмат как думаешь, Зидан мог высказаться на пресконфиренции ,так как это ты сделал ?
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA
    сегодня в 16:35
    Чушь. Отсутствие петуха в символической сборной Европы по версии болельщиков четко характеризует всеобщее отношение к нему. Голый пиар не более.
    Только в Южной Америке он хоть как-то может считаться любимчиком. Да и то, отнюдь не Пеле
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