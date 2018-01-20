Зидан: «Неймара любит весь футбольный мир, ведь это отличный игрок»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался комментировать слухи об интересе мадридского клуба к нападающему ПСЖ Неймару, однако отметил, что игрой бразильца восхищаются во всем мире:

«Я не говорю об игроках, которые не играют в моей команде.

Неймара любит весь футбольный мир, ведь это отличный игрок».

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