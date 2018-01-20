Воронин: «Чемпионат мира для Рауша стоит на первом месте»

Экс-футболист «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал слухи о переходе защитника «Кельна» Константина Рауша в московский клуб.



«Это его выбор. Думаю, он обусловлен в первую очередь чемпионатом мира в России. Рауш хочет быть на виду, больше играть. Ведь в „Кельне“ в последнее время он не всегда попадал в состав.



Почему не перешел в другой немецкий клуб? Наверное, у него не было предложений в Бундеслиге. Знаю, что его звали в Россию еще два года назад, но тогда он не поехал. А сейчас решился. Хотя в 27 лет из России многие мечтают уехать в Европу, а он отправился в вашу страну.



Чемпионат мира стоит для него на первом месте. Если он не будет играть в „Кельне“, понятное дело, что он проедет мимо такого турнира».