Капелло поставил под сомнение адаптацию Рафиньи в «Интере»

Главный тренер «Цзянсу Сунин» Фабио Капелло считает, что у полузащитника «Барселоны» Рафиньи, который должен в ближайшее время перейти в «Интер», могут возникнуть проблемы с адаптацией в Италии.



«Рафинья - хороший игрок, который обладает рядом отличных качеств. Но он просидел в запасе немало времени. Ему понадобится как минимум три матча, чтобы понять, как вообще устроена игра в „Интере“. Однако у „нерадзурри“ нет столько времени. Стиль итальянского клуба очень сильно отличается от того, что происходит в „Барселоне“».