Гаттузо: «Я знаю, что мои игроки могут играть еще лучше»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился мнением накануне матча 21-го тура Серии А против «Кальяри».



«Мои ребята работают очень хорошо, надеюсь, что мы продолжим работать в том же темпе.



„Кальяри“ - команда, которая умеет хорошо контратаковать и находится в прекрасной форме.



Я знаю, что мои игроки могут играть еще лучше, однако теперь я стал хорошо понимать их слабые и сильные стороны. Менять команду? Зачем? Я всегда говорил, что поддерживаю всех нынешних футболистов, которые есть в моем распоряжении».



Напомним, что «Милан» одержал победу над «Кротоне» в матче 20-го тура чемпионата Италии.