«Истанбул» усилился нападающим «Удинезе»

Нападающий «Удинезе» Рияд Байич перешел в турецкий «Истанбул». 23-летний футболист пробудет в Турции до конца текущего сезона на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Байич входит в сферу интересов «Фенербахче».
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Нападающий «Удинезе» Рияд Байич перешел в турецкий «Истанбул». 23-летний футболист пробудет в Турции до конца текущего сезона на правах аренды.
Ранее сообщалось, что Байич входит в сферу интересов «Фенербахче».