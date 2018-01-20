Хавбек «Ромы» рассказал, почему он отказал «Ювентусу» и «Милану»

Полузащитник Лоренцо Пеллегрини перешел в «Рому» в июне 2017 года, хотя имел на руках предложения от «Ювентуса» и «Милана». Игрок объяснил причину своего решения:

«Правда ли, что я выбрал Рим, потому что здесь лучше цикорий? Да, римский цикорий значительно лучше! А если серьезно, мы обсудили все варианты с моими представителями, потому что сперва интерес проявляли многие клубы.

В конце концов, моя семья и отец живут здесь. Клуб использовал возможность моего обратного выкупа, так что не пришлось иметь дел с „Сассуоло“. Так было проще для всех. Я провел два важных года под руководством Ди Франческо.

„Лацио“ также проявлял ко мне интерес, но я всю жизнь болел за „Рому“, так что у меня не было выбора».

Сообщалось, что римский клуб желает продлить сотрудничество с хавбеком.