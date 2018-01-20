«Фрайбург» обыграл «РБ Лейпциг», забив дважды за 4 минуты

В поединке 19-го тура Бундеслиги «Фрайбург» одержал сенсационную волевую победу над вице-чемпионом Германии «РБ Лейпцигом».
Фрайбург, стадион «Шварцвальд»
«Фрайбург» – «РБ Лейпциг» – 2:1 (0:0)
Голы: Хаберер 72, Кох 76 — Вернер 66.
«Фрайбург»: Шволов (Гикевич 27), Кемпф, Союнчу, Гульде, Абраши, Кох, Гюнтер, Штенцель, Петерсен, Хелер, Хаберер (Кляйндист 81).
Главный тренер: Кристиан Штрайх.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Орбан, Бернардо, Лаймер, Демме, Кампль, Огюстен (Поульсен 71), Вернер, Брума (Конате 88), Забитцер.
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
Судья: Бенджамин Бранд.
В параллельном матче «Байер» расправился с «Хоффенхаймом».