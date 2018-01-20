«Рома» отправила своего форварда в аренду

Испанский клуб «Альмерия» объявил о новом пополнении в команде. К коллективу из Сегунды присоединился нападающий «Ромы» Эдоардо Солери. Между сторонами заключено арендное соглашение сроком до конца сезона.

Первую половину сезона 20-летний игрок провел в составе итальянского клуба «Специа».

Ранее сообщалось, что римский коллектив также может покинуть защитник Эмерсон.