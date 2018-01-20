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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
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    493
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Дмитрий Черышев: «Самое главное не то, что Денис забил, а то, что он сыграл грамотно»

вчера, 23:13
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 1Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, прокомментировал игру сына в матче 20-го тура чемпионата Испании с «Леванте».

Напомним, что «Вильярреал» одержал победу над «Леванте» со счетом 2:1. Денис забил второй гол своей команды.

«Когда он забил, я в первую очередь сразу напрягся, потому что сын сильно ударился о штангу. Я немного переживал из-за этого. Ждал, когда он встанет. После того, как Денис вернулся на поле, я понял, что можно уже радоваться.

Самое главное не в том, что Денис забил или отдал голевую передачу. Конечно, это важно в футболе, особенно для тех футболистов, которые находятся на его позиции. Это игровая обязанность. Важнее, что сын сыграл грамотно, и мне было очень приятно смотреть на его игровые действия, как нападающего. Причем на этой позиции он играл довольно-таки давно. Я очень рад, что Денис забил. Поздравляю его с голом», - сказал Дмитрий Черышев.

Ранее Дмитрий Черышев рассказал, что у его сына были варианты продолжить карьеру в РФПЛ.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил Шуnя771
сегодня в 09:27
Денис уже является состаявшейся звездой, когда он здоров, тогда он железный игрок основы с результативными действиями практически в каждом матче, правда самый долгий отрезок у Дениса в карьере без трвм - 4 месяца, потом около года лечился.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 09:23
Главное что не травмировался
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:29
Теперь пол года будем читать новости о восходящей звезде....
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 02:49
Радует сам Денис, что молча работает, борется со своим организмом постоянно возвращаясь и не треплет языком после каждого удачного действия! Уважение в общем за профессионализм.
311
311
сегодня в 01:11
Денис давно уже забил!)
Гуливер
Гуливер
сегодня в 00:08
чуть снова в лазарет не попал полный хрусталь
Брулин
Брулин
вчера в 23:26
Хотелось бы увидеть Дениса в сборной
Морозовский
Морозовский
вчера в 23:21
Гол забил, штанга целая - можно не напрягаться! Молодец Дениска, ждём голов за сборную!
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