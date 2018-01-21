«Валенсия» уступила «Лас-Пальмасу»

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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
    Перейдет в зарубежный клуб
    17%
    360
    Окажется в одной из команд РФПЛ
    49%
    1019
    Во второй части сезона будет играть за "Зенит-2"
    24%
    493
    Сумеет вернуться в состав "Зенита"
    5%
    100
    Затрудняюсь ответить
    5%
    95
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5.6 3.85 1.62
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.12 9.5 18.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 6
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.1 9.8 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.65 3.45 2.02
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.23 6.45 11.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 4 3.5 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.3 3.4 3
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4.1 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонакоМонако -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.29 6 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.6 1.5
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«Валенсия» уступила «Лас-Пальмасу»

сегодня, 00:37
Лас-ПальмасЛоготип футбольный клуб Лас-Пальмас2 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Валенсия» проиграла «Лас-Пальмасу» в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Лас-Пальмас де гран Канария, стадион «Эстадио де Гран Канария»

«Лас-Пальмас» - «Валенсия» 2:1 (1:1)
Голы: Виера 20, Кальери 53 - Мина 5.

«Лас-Пальмас»: Чичисола, Гальвез, Кастельяно, Лемос (Симон 46), Наварро, Пеналба (Кастельяно 80), Самперио (Халилович 76), Виера, Кальери, Тана, Толедо.
Главный тренер: Пако Хемес.

«Валенсия»: Нето, Везу, Монтойя, Паулиста, Тони, Коклен, Кондогбиа, Максимович, Мина (Дзадза 74), Начо (Гедеш 57), Родриго (Вьетто 68).
Главный тренер: Марселино.

Предупреждения: Тони 21, Везу 26, Паулиста 52, Монтойя 62, Дзадза 70, Нето 72, Самперио 73, Халилович 76, Коклен 90+3.

Удаления: Паулиста 52, Везу 87.

Судья: Хосе Мунуэра.

Ранее мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Жироной».

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Все комментарии
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 09:25
Нежданчик
neomessi
neomessi
сегодня в 08:53
Пако Хемес вернулся)
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 01:50
Паулиста реально затупил. Сильно подвёл команду. Не зря его Арсенал сплавил.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 00:59
Я думал будет ничья жаль что проиграла Валенсия
alex1990for
alex1990for
сегодня в 00:51
ну барса все ближе к кубку)
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 00:49
А когда то это была сильная команда...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:49
Отличная возможность для Реала, если они обыграют Депор, потом и Валенсию!
Это просто супер будет
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 00:41
Сюрприз так сюрприз!
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