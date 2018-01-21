«Валенсия» уступила «Лас-Пальмасу»

«Валенсия» проиграла «Лас-Пальмасу» в матче 20-го тура чемпионата Испании.
Лас-Пальмас де гран Канария, стадион «Эстадио де Гран Канария»
«Лас-Пальмас» - «Валенсия» 2:1 (1:1)
Голы: Виера 20, Кальери 53 - Мина 5.
«Лас-Пальмас»: Чичисола, Гальвез, Кастельяно, Лемос (Симон 46), Наварро, Пеналба (Кастельяно 80), Самперио (Халилович 76), Виера, Кальери, Тана, Толедо.
Главный тренер: Пако Хемес.
«Валенсия»: Нето, Везу, Монтойя, Паулиста, Тони, Коклен, Кондогбиа, Максимович, Мина (Дзадза 74), Начо (Гедеш 57), Родриго (Вьетто 68).
Главный тренер: Марселино.
Предупреждения: Тони 21, Везу 26, Паулиста 52, Монтойя 62, Дзадза 70, Нето 72, Самперио 73, Халилович 76, Коклен 90+3.
Удаления: Паулиста 52, Везу 87.
Судья: Хосе Мунуэра.
Ранее мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Жироной».
Это просто супер будет
Это просто супер будет