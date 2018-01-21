Клопп сообщил, что «Ливерпуль» не станет продавать своих игроков конкурентам

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что его клуб не собирается усиливать конкурентов:

«Сейчас в составе „Ливерпуля“ нет игрока, который мог бы уйти. Не из-за того, что это мы так сказали, а потому, что футболисты преданы клубу. Никто в этом сезоне не уйдет в другой клуб Премьер-Лиги. Я уверен, это попросту невозможно. Нет игрока, который подойдет и скажет: „Сейчас середина сезона, и я хочу перейти сюда или туда“. Такой ситуации я не могу представить.

Парни преданы „Ливерпулю“, хотя мы и не играем вместе с десяток лет. Клуб развивается в правильном направлении. Не все идеально, но направление хорошее»,

Клопп также отмечал, что мерсисайдцы не спешат тратить деньги, заработанные на трансфере Филиппе Коутиньо.