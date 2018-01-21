Дьяков: «Мне очень нравится в Турции, о возвращении в РФПЛ даже не думаю»

Защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков признался, что не планирует в ближайшее время возвращаться в российский чемпионат.



«Летом звали в команды, в которые мне ехать не хотелось. Потом пригласили в Турцию – и, чуть-чуть подумав, я решился. Сейчас просто счастлив, что уехал! Здесь футбол и отношение к нему совсем другое, нежели в России. Мне очень нравится, о возвращении в наш чемпионат даже не думаю.



Закончу сезон, потом еще год контракта останется. Если поступит конкретное предложение, всегда можно подумать. Но сейчас я желанием ехать в Россию не горю».