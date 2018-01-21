Альварес: «В России снег просто везде!»

Бывший защитник «Эспаньола» Виктор Альварес летом присоединился к тульскому «Арсеналу» и только сейчас получил возможность познакомиться с российскими морозами:

«Про Россию я почти ничего не знал. Друзья в Испании в основном спрашивают меня про холода. Когда они приезжали, больше всего удивлялись, сколько тут снега. У нас есть снег, но в основном он лежит в горах. А в России он просто везде! А ещё удивило метро в Москве – оно просто огромное, но при этом чистое и красивое. Не вспомню, на каких станциях был, но покатался я много и, честно, очень впечатлён».