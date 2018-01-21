Уолкотт мог сыграть эпизодическую роль в фильме о Гарри Поттере

Новичок «Эвертона» Тео Уолкотт поделился интересной историей. Нападающий рассказал о том, что в 2007 году он мог сыграть камео-роль в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»:

«Мой дядя, Дэвид Йейтс, выступил режиссером этого фильма, поэтому хотел взять меня на одну из ролей. Тогда у меня не было возможности поучаствовать в съемках, они отнимают много времени.

Он хотел, чтобы я был одним из игроков матча по квиддичу. Было бы круто, но у меня не было времени.

Моя жена Мэл снялась фильме. Отец и брат также получили роли. Маме тоже предлагали роль».