Нападающий «Атлетико» может оказаться в «Ньюкасле»

Исходя из утверждений СМИ, нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро может перейти в «Ньюкасл».



Сообщается, что английский клуб планирует оформить переход 30-летнего футболиста в нынешнее трансферное окно. В этом сезоне игрок стал терять место в основном составе «матрасников», поэтому ищет возможность получать больше игровой практики. Однако зарплата Кевина может стать ключевой проблемой, так как бюджет англичан вряд ли потянет запросы Гамейро.



Ранее ходили слухи, что «Суонси» интересуется Кевином Гамейро.