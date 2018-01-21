Нападающий «Атлетико» может оказаться в «Ньюкасле»

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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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Нападающий «Атлетико» может оказаться в «Ньюкасле»

сегодня, 11:48

Исходя из утверждений СМИ, нападающий «Атлетико» Кевин Гамейро может перейти в «Ньюкасл».

Сообщается, что английский клуб планирует оформить переход 30-летнего футболиста в нынешнее трансферное окно. В этом сезоне игрок стал терять место в основном составе «матрасников», поэтому ищет возможность получать больше игровой практики. Однако зарплата Кевина может стать ключевой проблемой, так как бюджет англичан вряд ли потянет запросы Гамейро. 

Ранее ходили слухи, что «Суонси» интересуется Кевином Гамейро.

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VIPded
VIPded
сегодня в 12:25
Ему место и в клубе побогаче найдётся.
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