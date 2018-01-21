Матюиди: «Серия А сложна с тактической точки зрения, однако со стороны это сложно понять»

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди признался, что был удивлен организацией команд в Серии А. Напомним, что 30-летний футболист присоединился к «Старой Синьоре» минувшим летом.



«Я очень счастлив в „Юве“, прекрасно акклиматизировался здесь. В Италии такой стиль футбола, который мне импонирует.



Серия А сложна с тактической точки зрения. Со стороны это понять сложно, но когда вы выходите на поле, то понимаете, что у всех команд чемпионата Италии сумасшедшая организация. Это очень сложная лига».