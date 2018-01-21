Мертенс: «Мы хорошо поработали и намерены получить положительный результат»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс поделился ожиданиями накануне матча 21-го тура Серии А против «Аталанты».



«Мы хорошо поработали и намерены получить положительный результат. Перерыв пошел нам на пользу, мы отлично подготовились к сегодняшнему матчу.



Моя команда помогла мне набрать форму, которую я сейчас показываю. Надеюсь, что и дальше продолжу забивать голы. Самое главное, что „Наполи“ выигрывает, а все остальное - это бонусы».



В этом сезоне на счету Мертенса 15 голов во всех турнирах за «Наполи».



Напомним, что в матче предыдущего тура «Наполи» обыграл «Верону».