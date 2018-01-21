Газзаев пообещал сбрить усы в случае победы сборной России на ЧМ

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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Газзаев пообещал сбрить усы в случае победы сборной России на ЧМ

сегодня, 14:32

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев  в эфире программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ пообещал сбрить усы в случае победы национальной команды на чемпионате мира-2018:

«Я не обещал сбрить усы в 2005 году в случае победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Если вдруг сборная России станет чемпионом мира по футболу в 2018 году? Можете не продолжать. Обязательно сделаю то, что вы говорите. Обязательно сбрею усы? Да».

Ранее Газзаев прокомментировал ситуацию с временной приостановкой деятельности Виталия Мутко на посту главы РФС.

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 20:44
Газзаев - ...!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Colonist
сегодня в 19:09
Colonist:
Вот врет, усатый!)))
Как всегда.
starche
starche
сегодня в 18:57
Не смешно, а глупо.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 18:03
Стыдно за него... Ещё осетином зовется.
Игорь Копытько
Игорь Копытько
сегодня в 17:50
балаболу верить нельзя , на всю страну обещал сбрить за уефа а потом как пес шелудивый заднюю включил!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:06
Уважение его усы давно потеряли. Его усы вызывают только презрение после предыдущего вранья сбрить их.
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 17:02
Скорее вместе с Черчесовым бороды отрастить придётся...)))
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 16:25
да всем нас...ть
PITER_1
PITER_1
сегодня в 16:21
уже разок обещал и не выполнил, а на это я могу поставить что угодно хоть смену пола
Vane4ek
Vane4ek ответил Klasse
сегодня в 16:19
Klasse:
https://www.youtube.com/watch?v=rClxKHr1Wac
Сильно!))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:16
Очень высоко ценит свои усы.
Волосы и всё.
mat73
mat73
сегодня в 16:14
Вот врёт и не краснеет! Обещал же, все помнят!
Colonist
Colonist
сегодня в 16:03
Вот врет, усатый!)))
violent
violent
сегодня в 15:51
етого не будет. лутше бы сказал если выйдут в полуфинал
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 15:46
Он уже обещал после победы в кубке Уефа сбрить!)) Типичный пи...ол!))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:32
А почему если выиграют??? Лучше если проиграют, то на пару с Мутко наголо пусть побреются!!! А так Валера ни чем не рискует!!!
Faustello
Faustello
сегодня в 15:29
Баян ))
denmig
denmig
сегодня в 15:28
Да это мы уже проходили! Хотя в данном случае - это беспроигрышный вариант! даже ставка на победу россии на чм - 250 к 1 ! пес может даже 100 рублей поставить и купить себе усы-парик на время!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил старина
сегодня в 15:25
старина:
В каком месте усы,не уточнял?
У меня, вот точно такой вопрос возник! Старина- красавец!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:23
Взрослый человек, а занимается ерундой. Какой на поле был, таким и остался в быту......

Валера, падай!!!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 15:20
Усатый от нового года ни как ни отойдет
Вроде большенький,но несет что зря)
Эти бревна хоть бы из группы вышли,а он о победе)!
БУ --ГА _ГА_ГА!!
Похож чем то на Фурсенко,тот лигу чемпионов собрался выиграть в следующем сезоне!_)
борька
борька ответил ДАША Д
сегодня в 15:19
ДАША Д:
Если бы пол сменил, это было бы существенно.
У него дома паркет
борька
борька
сегодня в 15:18
!
!

!усы ,меняю на золото, валютный курс не сопастовим!
drug01
drug01
сегодня в 15:17
Давай предлагай что нибудь пониже и то все не реально. .....
loko7
loko7
сегодня в 15:08
А почему только в случае победы, можно было пообещать и выходе из группы, это тоже маловероятно.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 15:05
Газзаев пытается привлечь к себе внимание любыми способами.
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 14:57
так и будем все усатые...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:56
Усы сбривай, но в РФС не лезь.
На долгие годы нам хватит одного Мутко.
Слайш
Слайш
сегодня в 14:55
Легко обещать то, что в любом случае делать не потребуется...
fcspartak
fcspartak
сегодня в 14:46
Шутник)
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