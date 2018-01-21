Газзаев пообещал сбрить усы в случае победы сборной России на ЧМ

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев в эфире программы «Международная пилорама» на телеканале НТВ пообещал сбрить усы в случае победы национальной команды на чемпионате мира-2018:

«Я не обещал сбрить усы в 2005 году в случае победы ЦСКА в Кубке УЕФА.

Если вдруг сборная России станет чемпионом мира по футболу в 2018 году? Можете не продолжать. Обязательно сделаю то, что вы говорите. Обязательно сбрею усы? Да».

Ранее Газзаев прокомментировал ситуацию с временной приостановкой деятельности Виталия Мутко на посту главы РФС.