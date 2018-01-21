Кокорин и Смолов желают скорейшего выздоровления Джикии

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
  • Главные новости
  • Все новости
21:54
«Милан» одержал волевую победу над «Кальяри»7
21:17
Каррера нацелился на победу в трех турнирах32
20:53
«Тоттенхэм» потерял очки в матче с «Саутгемптоном»23
20:03
«Реал» разбил «Депортиво»96
19:30
«Зенит» может перехватить у «Спартака» Максимовича68
21:59
«Бетис» - «Барселона»: стартовые составы2
21:53
Гола Пьяцы не хватило «Шальке» для победы над «Ганновером»0
21:39
Друг Роналду: «Страсть к футболу для Криштиану важнее денег»4
21:37
Пеллегрино: «Сейчас для „Саутгемтона“ важно любое очко»0
21:31
Почеттино: «Поле было в тяжелом состоянии, поэтому сложно было хорошо сыграть»0
21:27
Каррера: «„Спартак“ не получал никаких предложений и запросов по Промесу»1
21:23
Эрик Дайер: «„Тоттенхэм“ не смог показать свой максимум»1
21:19
Тадич: «Встречались две агрессивные команды, поэтому было много борьбы»0
21:13
Уорд-Праус: «„Саутгемптон“ должен бороться в каждом матче»0
21:10
Каррера: «Джикия, учитывая его характер, восстановится раньше срока»1
21:08
Бертран: «Рады, что заработали очки в матче с „Тоттенхэмом“»0
20:59
«Монако» одержал победу над «Метцом»1
20:40
Роналду воспользовался телефоном, чтобы оценить тяжесть своей травмы29
20:36
Иммобиле получил травму в матче с «Кьево»0
20:28
Симоне Индзаги: «Сегодня мы смогли забить много голов - это хороший знак»1
20:26
Аллегри: «Буффон вернется в состав на следующей неделе»0
20:16
Перес сообщил Роналду, что у «Реала» нет денег на продление контракта с португальцем37
20:05
Пеле: «Я в порядке»2
19:45
ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой»21
19:38
«Ахмат» обыграл пражскую «Славию»2

Кокорин и Смолов желают скорейшего выздоровления Джикии

сегодня, 14:37

Футболисты сборной России продолжают поддерживать защитника «Спартака» Георгия Джикию, который получил серьезную травму в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ». Это видео уже стало вторым, где игроки желают здоровья 24-летнему футболисту. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Каррера: «„Спартак“ не получал никаких предложений и запросов по Промесу»
Сегодня, 21:27 1
Каррера нацелился на победу в трех турнирах
Сегодня, 21:17 32
Каррера: «Джикия, учитывая его характер, восстановится раньше срока»
Сегодня, 21:10 1
Павлюченко сообщил о хорошем предложении из Индии
Сегодня, 19:07 15
Рауш: «Были варианты в Бундеслиге, но там я уже наигрался»
Сегодня, 19:04 2
Павлюченко не собирается завершать карьеру
Сегодня, 18:45 17
Обсудить
Все комментарии
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 20:24
Ну вот и второй эшелон пожеланий. Если честно, думал Кокорин с бокалам шампанского будет сидеть, и пить за здоровья Жорика. Георгию искренне желаю удачной операции без проблем, скорейшего восстановления и как сказал дядя Федор, крепость духа и не вешать нос!!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Михалыч 75
сегодня в 18:43
Михалыч 75:
я не о том Саныч , возьми не Акинфеева , а Данни или Тигиева . Кто там у нас ещё кресты рвал? Игроков много , но вот такого раньше не было . Я не говорю , что это плохо , а говорю лишь о том , что это както ненормально . Это больше расчитано на публику нежели на самого Георгия . Если тебе станет худо , то я тебе позвоню или напишу , но не буду заливать это видео на ютуб на всеобщее обозрение . Вот как то так.
...А я тебе посылку или две...если тебе поплохеет.
Может ты и прав.
И я ,и ты знаем людей которые о празднике или беде оповещают на десяти ресурсах,чтоб все видели,как они горюют или радуются.
Телефончик-то напиши...на всякий пожарный.
Михалыч 75
Михалыч 75 ответил Сергей Саныч
сегодня в 17:47
Сергей Саныч:
Михалыч,это глас народа. Вряд ли взрослых людей можно заставить дудеть в общую дудку. Акинфеев на носилках уже всё сказал. Все слышали его обращение к нашему. Считаешь это акцией-не участвуй.
я не о том Саныч , возьми не Акинфеева , а Данни или Тигиева . Кто там у нас ещё кресты рвал? Игроков много , но вот такого раньше не было . Я не говорю , что это плохо , а говорю лишь о том , что это както ненормально . Это больше расчитано на публику нежели на самого Георгия . Если тебе станет худо , то я тебе позвоню или напишу , но не буду заливать это видео на ютуб на всеобщее обозрение . Вот как то так.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 17:18
Молодцы в этом плане! А Дзюбу на диване под одеялом рядом с Коко сменит по ходу Федька!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:45
молодцы ребята, поддержка ему нужна
kust07
kust07
сегодня в 16:20
тяжело придется на ЧМ нашей сборной без Джикии
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Михалыч 75
сегодня в 15:40
Михалыч 75:
Помнится , когда Акинфеев кресты рвал , то такого мы не наблюдали , а особо ярые поклонники Велика , готовы были ему на второй ноге кресты порвать до кучи . Жоре здоровья , но больше это похоже на пиар-акцию.
Михалыч,это глас народа.
Вряд ли взрослых людей можно заставить дудеть в общую дудку.
Акинфеев на носилках уже всё сказал.
Все слышали его обращение к нашему.
Считаешь это акцией-не участвуй.
Михалыч 75
Михалыч 75
сегодня в 15:34
Помнится , когда Акинфеев кресты рвал , то такого мы не наблюдали , а особо ярые поклонники Велика , готовы были ему на второй ноге кресты порвать до кучи .
Жоре здоровья , но больше это похоже на пиар-акцию.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:32
У Кокорина не нос,а пятачок.
А поддержка футболистов нужна.
Жоре здоровья и быстрейшего восстановления.
denmig
denmig
сегодня в 15:31
Тем не менее очень приятно! Большое фанатское спасибо Смолу и Кококо! Здоровья Джикие!
котлина брат
котлина брат
сегодня в 15:26
Интересно, когда Джикия будет играть ему всё ещё будут желать скорейшего выздоровления, жители разных, республик, потом районов, потом городов и деревушек, потом улиц, потом домов, от бабушек, дедушек и т д и т п. Честно уже в печёнках сидит, а так конечно здоровья парню. что делается публично это пиар, а пиариться за счёт здоровья своего коллеги это подло
vastudio
vastudio
сегодня в 15:18
Шампанское уже купили?))
старина
старина
сегодня в 14:40
Кокоша наконец таки снял нормальный видос.Джики здоровья,как и всем сборникам
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100