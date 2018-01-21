Матч «Кальяри» - «Милан» может быть перенесен

Согласно данным из источника, матч 21-го тура Серии А «Кальяри» - «Милан» может быть перенесен.



Сообщается, что из-за сильного ветра на Сардинии встреча находится под угрозой срыва. Ближе к началу матча будет предоставлено официальное сообщение, которое решит судьбу данной игры.



На этой неделе сильные ветры прошлись по всей Европе, нанеся немало ущерба крупным городам в Германии и Нидерландах.



Напомним, что в прошлом сезоне матч четвертьфинала Кубка Германии между «Шпортфройнде Лотте» и дортмундской «Боруссией» был перенесен из-за погодных условий.