Гендиректор «Динамо»: «Рады, что Константин Рауш перешел в нашу команду»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал трансфер Константина Рауша в московскую команду.



«Мы продолжаем последовательно укреплять команду к весенней части чемпионата России. В ситуации с Раушем совпали интересы у обеих сторон – Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии домашнего чемпионата мира, а „Динамо“ заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень. И мы рады, что теперь Константин Рауш в „Динамо“».