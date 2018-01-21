«Реал» - «Депортиво»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Депортиво» на матч 20-го тура чемпионата Испании.
«Реал»: Навас, Бэйл, Варан, Каземиро, Карвахаль, Кроос, Майораль, Марсело, Модрич, Начо, Роналду.
«Депортиво»: Рубен, Уан, Адриан, Андоне, Борхес, Гильерме, Луизиньо, Москера, Перес, Хуанфран, Шер.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что недавно «Реал» одержал победу над «Леганесом» в Кубке Испании.
правда нужно канал удачный подобрать чтоб реклама не вывела из себя
правда нужно канал удачный подобрать чтоб реклама не вывела из себя