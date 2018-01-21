«Реал» - «Депортиво»: стартовые составы

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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«Реал» - «Депортиво»: стартовые составы

сегодня, 17:27
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)7 : 1Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)ДепортивоМатч завершен

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Депортиво» на матч 20-го тура чемпионата Испании.

«Реал»: Навас, Бэйл, Варан, Каземиро, Карвахаль, Кроос, Майораль, Марсело, Модрич, Начо, Роналду.

«Депортиво»: Рубен, Уан, Адриан, Андоне, Борхес, Гильерме, Луизиньо, Москера, Перес, Хуанфран, Шер.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что недавно «Реал» одержал победу над «Леганесом» в Кубке Испании.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:18
Роналду опять будет валять дурака.
FERIS
FERIS
сегодня в 18:08
Удачи Реалу!
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 18:03
Вопрос живет Зидан сегодня или нет.
violent
violent
сегодня в 17:55
будет 3:2
usk
usk ответил kola111111111111
сегодня в 17:43
kola111111111111:
подскажите где можно посмотреть матч
по телевизору покажут Матч! Футбол 2
dudka 98
dudka 98 ответил kola111111111111
сегодня в 17:39
kola111111111111:
подскажите где можно посмотреть матч
я на смотрю на gooool.org , там челики стримят трансляцию .
правда нужно канал удачный подобрать чтоб реклама не вывела из себя
Брулин
Брулин
сегодня в 17:37
Сегодння Барса может увеличить свой отрыв от второго места до двузначной цифры. Ну а Мадрид вернуться в зону ЛЧ )
Groove000
Groove000 ответил kola111111111111
сегодня в 17:37
kola111111111111:
подскажите где можно посмотреть матч
через Ace Stream везде можно смотреть
kola111111111111
kola111111111111
сегодня в 17:36
подскажите где можно посмотреть матч
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