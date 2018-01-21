Джикия может быть прооперирован в понедельник

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, вероятнее всего, будет прооперирован в понедельник, 22 января. Напомним, что футболист сейчас находится в Риме. Игроку предстоит операция в связи с серьезной травмой, которую он получил в товарищеском матче с китайским клубом «Шанхай СИПГ».