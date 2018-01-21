Джикия может быть прооперирован в понедельник

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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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Джикия может быть прооперирован в понедельник

сегодня, 17:43

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, вероятнее всего, будет прооперирован в понедельник, 22 января. Напомним, что футболист сейчас находится в Риме. Игроку предстоит операция в связи с серьезной травмой, которую он получил в товарищеском матче с китайским клубом «Шанхай СИПГ».

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 19:13
Окей, раз нет разницы, пусть они у твоей жены принимают роды.
311
311 ответил AntiherQ1488
сегодня в 19:06
AntiherQ1488:
Ага, а еще у мусульман - ты - неверный. Почитай Коран, что с такими делают. Все равно ему. Оптимист.
Не у мусульман, а у ваххабитов, не надо смешивать краски. Я могу точно сказать, что мне всё равно!)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил 311
сегодня в 19:03
311:
Я не считаю, что тут уместна национальность. У верующих мусульман духовные порядки куда строже православных, но опять же, что мешает русским поступать на мед? 16000 рублей. Мне без разницы, кто меня будет лечить. Главное, чтобы люди ответственно относились к своей работе.
Ага, а еще у мусульман - ты - неверный. Почитай Коран, что с такими делают. Все равно ему. Оптимист.
311
311 ответил AntiherQ1488
сегодня в 19:01
AntiherQ1488:
Если ты получаешь 16000 рублей, то извини, рано или поздно, терпение закончится. Кстати, видел список абитуриентов? Вот они будут тебя лечить, если что:
Я не считаю, что тут уместна национальность. У верующих мусульман духовные порядки куда строже православных, но опять же, что мешает русским поступать на мед? 16000 рублей. Мне без разницы, кто меня будет лечить. Главное, чтобы люди ответственно относились к своей работе.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил 311
сегодня в 18:51
311:
Оговорился наверное я, не медицина а именно скорая помощь. Я к тому, что звоня в скорую в критических ситуациях, у тебя начинают спрашивать номер полиса, они все это заносят в базу, проверяют, и только после этого начинается какая-то работа. Информация из личных источников и проверенная неоднократно! Медицина да, хромает, но опять же не из-за квалификации врачей. Оборудуйте нужной техникой врачей, тогда и будем посмотреть. Я считаю, что врачи делают свою работу исправно, у меня мать 35 лет в больнице проработала, сейчас на пенсии. А единичные случаи халатности исключать нельзя нигде.
Если ты получаешь 16000 рублей, то извини, рано или поздно, терпение закончится.
Кстати, видел список абитуриентов?
Вот они будут тебя лечить, если что:
311
311 ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:49
AntiherQ1488:
На уровне? Когда мою маму привезли, с приступом, на 4й стадии рака, знаешь, что сказали врачи? Забирайте ее отсюда, ей уже не помочь, а если умрет, то мне столько отчетов писать. И ты мне будешь рассказывать про медицину?
Оговорился наверное я, не медицина а именно скорая помощь. Я к тому, что звоня в скорую в критических ситуациях, у тебя начинают спрашивать номер полиса, они все это заносят в базу, проверяют, и только после этого начинается какая-то работа. Информация из личных источников и проверенная неоднократно! Медицина да, хромает, но опять же не из-за квалификации врачей. Оборудуйте нужной техникой врачей, тогда и будем посмотреть. Я считаю, что врачи делают свою работу исправно, у меня мать 35 лет в больнице проработала, сейчас на пенсии. А единичные случаи халатности исключать нельзя нигде.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил 311
сегодня в 18:36
311:
Я считаю, что медицина для обычных смертных у нас на уровне. Потому что есть совесть и сострадание у врачей. В Европе за тобой даже скорая не приедет, если нет нужных полисов и не дай бог, ты незаконный иммигрант!)
На уровне?
Когда мою маму привезли, с приступом, на 4й стадии рака, знаешь, что сказали врачи? Забирайте ее отсюда, ей уже не помочь, а если умрет, то мне столько отчетов писать.
И ты мне будешь рассказывать про медицину?
311
311 ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:31
AntiherQ1488:
У меня у знакомого, был инфаркт, прям на работе. За то время, что приехала скорая, и его отвезли в больничку, любого депутата бы довезли до Израиля. К тому же, у них есть спец. больнички, с топ врачами.
Я считаю, что медицина для обычных смертных у нас на уровне. Потому что есть совесть и сострадание у врачей. В Европе за тобой даже скорая не приедет, если нет нужных полисов и не дай бог, ты незаконный иммигрант!)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил 311
сегодня в 18:26
311:
А сами они где живут? Инфаркт, клиническая смерть и вспоминай как звали!)
У меня у знакомого, был инфаркт, прям на работе. За то время, что приехала скорая, и его отвезли в больничку, любого депутата бы довезли до Израиля.
К тому же, у них есть спец. больнички, с топ врачами.
311
311 ответил AntiherQ1488
сегодня в 18:19
AntiherQ1488:
А где живут дети и родственники наших патриотов из правительства?) Зачем им создавать клиники в России?)
А сами они где живут? Инфаркт, клиническая смерть и вспоминай как звали!)
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил 311
сегодня в 18:16
311:
Мне вот интересно, неужели на всю Россию нельзя создать клинику соответствующего уровня? Кидают бабло направо и налево, странам третьего мира, а свои за границу ездят лечиться.
А где живут дети и родственники наших патриотов из правительства?)
Зачем им создавать клиники в России?)
311
311
сегодня в 18:11
Мне вот интересно, неужели на всю Россию нельзя создать клинику соответствующего уровня? Кидают бабло направо и налево, странам третьего мира, а свои за границу ездят лечиться.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 17:48
здоровья ему
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