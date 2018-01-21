Джикия может быть прооперирован в понедельник

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, вероятнее всего, будет прооперирован в понедельник, 22 января. Напомним, что футболист сейчас находится в Риме. Игроку предстоит операция в связи с серьезной травмой, которую он получил в товарищеском матче с китайским клубом «Шанхай СИПГ».
Кстати, видел список абитуриентов?
Вот они будут тебя лечить, если что:
Кстати, видел список абитуриентов?
Вот они будут тебя лечить, если что:
Когда мою маму привезли, с приступом, на 4й стадии рака, знаешь, что сказали врачи? Забирайте ее отсюда, ей уже не помочь, а если умрет, то мне столько отчетов писать.
И ты мне будешь рассказывать про медицину?
Когда мою маму привезли, с приступом, на 4й стадии рака, знаешь, что сказали врачи? Забирайте ее отсюда, ей уже не помочь, а если умрет, то мне столько отчетов писать.
И ты мне будешь рассказывать про медицину?
К тому же, у них есть спец. больнички, с топ врачами.
К тому же, у них есть спец. больнички, с топ врачами.
Зачем им создавать клиники в России?)
Зачем им создавать клиники в России?)