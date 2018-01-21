Пабло Аймар решил возобновить карьеру

Известный в прошлом футболист Пабло Аймар, ныне возглавляющий сборную Аргентины до 17 лет, решил ненадолго вернуться в футбол в качестве игрока.

Аймар хочет сыграть в Кубке Аргентины за команду «Эстудиантес Рио Куарто», представляющую четвертый по силе дивизион. Именно в ней начинал свои первые шаги в футболе Аймар. Соперником «Рио Куарто» будет клуб «Спортиво Бельграно». Матч состоится 23 января.

Аймар выступал на позиции плеймейкера в «Ривер Плейт», «Валенсии», «Сарагосе» и «Бенфике». Также на его счету 53 матча и 8 голов за сборную Аргентины, куда он вызывался в 1999-2009 годах.