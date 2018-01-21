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20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
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Промес зимой не покинет «Спартак», несмотря на интерес из Англии и Китая

сегодня, 18:20

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не покинет клуб зимой.

Игроком интересовались английские и китайские команды, но, по данным СМИ, к этому моменту ни одна из заинтересованных сторон не смогла приблизиться к завершению сделки. 

Кроме того, «Спартак» просит за голландца достаточно внушительную сумму. Отступные в контракте Промеса составляют 40 млн евро, и маловероятно, что какой-либо клуб согласится заплатить такие деньги за хавбека «красно-белых» зимой.

Промеса в январе сватали в «Саутгемптон».

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:57
Отличная новость
ЧиП
ЧиП
сегодня в 20:18
Всё правильно и ни зимой и ни летом. Больше в ЛЧ заработаем, чем с его продажи выручим! Отличная новость.
Ryan Giggs 11
Ryan Giggs 11 ответил AntiherQ1488
сегодня в 19:23
AntiherQ1488:
И где об этом сказано?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 19:21
    Ryan Giggs 11:
    ты реально в танке - разговор идет о ЛЧ...
    И где об этом сказано?
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:20
    AntiherQ1488:
    Спартак - чемпион РФПЛ. Идет на 2-3 месте. Севилья - 6я в Ла Лиге.
    ты реально в танке - разговор идет о ЛЧ...
    time out
    time out ответил cska plus
    сегодня в 19:19
    cska plus:
    Никакого интереса нет и никому он не нужен, брехня от федуна.
    Все ку-ку, Гриня? Головин тоже никому не интересен? Брехня от Гинера? Кто там в очереди стоит за суперконем? Промеса купят, а Головин, как Дзага зачахнет в табуне.
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 19:18
    Ryan Giggs 11:
    в итоге где севилья и где спартак? севилья это одна из самых непредсказуемых команд европы лет как
    Спартак - чемпион РФПЛ. Идет на 2-3 месте. Севилья - 6я в Ла Лиге.
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:17
    AntiherQ1488:
    И выиграл Севилью 5:1.
    в итоге где севилья и где спартак?

    севилья это одна из самых непредсказуемых команд европы лет как
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 19:14
    Ryan Giggs 11:
    очнись чемпион рпл был не в состоянии с марибором верх взять, получил 7 на энфилде... 1 место рпл=5-8 месту бундеса
    И выиграл Севилью 5:1.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 19:10
    Никакого интереса нет и никому он не нужен, брехня от федуна.
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:09
    AntiherQ1488:
    Лучший игрок РФПЛ, и что?
    очнись чемпион рпл был не в состоянии с марибором верх взять, получил 7 на энфилде...

    1 место рпл=5-8 месту бундеса
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488
    сегодня в 19:07
    Нет, конечно не ровняю. Но там и покупки совсем другие.
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:05
    AntiherQ1488:
    Лучший игрок РФПЛ, и что?
    ты серьезно ровняешь бундес и ногомяч?
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 19:04
    Ryan Giggs 11:
    ты читать умеешь? лучший игрок бундеса на момент перехода...
    Лучший игрок РФПЛ, и что?
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 19:04
    Трусишка Квинси побоялся ехать Англию - Канчельскис как в воду глядел
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 19:03
    AntiherQ1488:
    Его уже выгнали в Арсенал?
    ты читать умеешь? лучший игрок бундеса на момент перехода...
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил eaguar
    сегодня в 19:02
    eaguar:
    Да хоть 50 . Призрачно всё , в ценах футбола зашкаленных , Месси ли там , аль Роналду лихой . Есть РФПЛ , болелами России лишь признаваемый . Наш энтот футбол , за него и держись . ХЭХЭ .
    ты под чем летишь любезный?
    pereletnii
    pereletnii
    сегодня в 19:01
    Отдайте шоколадке паспорт,а то они с зе луишем обьявят голодовку
    Т34
    Т34
    сегодня в 19:00
    Послушаешь оппонентов о Промесе, каждый пытается принизить его мастерство, бросить камень в его огород. Решить за всех, нужен ли он в Европе, сделать свои супер выводы о его возможностях, а в душе надеющиеся на то, что Промеса продадут, потому, что он для их клубов несет большую опасность. Промеса выбрали лучшим игроком РФПЛ люди понимающие в футболе, а не те, кто тут распинается, пытаясь принизить его мастерство.
    eaguar
    eaguar ответил AntiherQ1488
    сегодня в 18:59
    Не , итить иго . Иго го .
    Арсенал обыжати , нетути .
    Наш Тульский Арсенал - всем Арсеналам .... ну Вы поняли .
    eaguar
    eaguar ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 18:55
    Да хоть 50 .
    Призрачно всё ,
    в ценах футбола зашкаленных ,
    Месси ли там ,
    аль Роналду лихой .
    Есть РФПЛ ,
    болелами России лишь признаваемый .
    Наш энтот футбол ,
    за него и держись .
    ХЭХЭ .
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 18:49
    Ryan Giggs 11:
    40? мхитарян например - на тот момент лучший игрок бундеса
    Его уже выгнали в Арсенал?
    eaguar
    eaguar
    сегодня в 18:48
    Хорошая новость , удачи Спартаку .
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 18:47
    AntiherQ1488:
    Кого там покупают в АПЛ за 40? Стабильных топов 20 лет?) 40 - цена для АПЛ?)) Да ну?
    40? мхитарян например - на тот момент лучший игрок бундеса
    salaga
    salaga
    сегодня в 18:45
    Федун блефует - никому он не нужен.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 18:45
    Сверкнёт пару раз на ЧМ.....на трибуне..
    Пару вояжей в Европу а-ля Ливерпуль - и последние Саунтгемптоны отвернуться....)))

    Все эти утки трансферные "вилами по воде"....
    Игрок неплохой....а по рпфл-шным меркам так вообще отличный...а по мнению "СЭ" так не иначе "король футбола".....

    Думаю радостная новость для поклонников команды.....не очень радостная для Квинси....и совсем печальная для Федуна.....

    Я как сторонник приезда в наш чемп хороших игроков а не за их отъезд - буду рад если Смолов,Ригони,Головин,Кверквелия,Зе Луиш и Квинси не покинут РПФЛ.....
    Без них как то совсем скучно будет....))

    При всём уважении единственным пока мерилом мастерства игрока является интерес к его персоне со стороны топ-клубов.......если нет - работать дальше.....

    Удачи !!!!!!!!!!!
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 18:44
    Ryan Giggs 11:
    26 лет - нестабильная игра в рпл, ниже среднего провел лч, какие 40 млн, если только 40 млн желудей
    Кого там покупают в АПЛ за 40? Стабильных топов 20 лет?) 40 - цена для АПЛ?)) Да ну?
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 18:44
    AntiherQ1488:
    В современном футболе, контрактах итд. Хотите - платите.
    просить можно и 200 а реально за 25 федун рад будет его сбагрить.
    Ryan Giggs 11
    Ryan Giggs 11 ответил AntiherQ1488
    сегодня в 18:42
    AntiherQ1488:
    Неймар дороже 200 млн? за что?
    26 лет - нестабильная игра в рпл, ниже среднего провел лч, какие 40 млн, если только 40 млн желудей
    AntiherQ1488
    AntiherQ1488 ответил Ryan Giggs 11
    сегодня в 18:41
    Ryan Giggs 11:
    а неймар здесь причем?
    В современном футболе, контрактах итд. Хотите - платите.
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