Промес зимой не покинет «Спартак», несмотря на интерес из Англии и Китая

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес не покинет клуб зимой.

Игроком интересовались английские и китайские команды, но, по данным СМИ, к этому моменту ни одна из заинтересованных сторон не смогла приблизиться к завершению сделки.

Кроме того, «Спартак» просит за голландца достаточно внушительную сумму. Отступные в контракте Промеса составляют 40 млн евро, и маловероятно, что какой-либо клуб согласится заплатить такие деньги за хавбека «красно-белых» зимой.

Промеса в январе сватали в «Саутгемптон».