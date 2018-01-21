Марадона: «Роналду - не лучший игрок в истории»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал недавние слова нападающего «Реала» Криштиану Роналду о том, что португалец является лучшим футболистом в истории.

«Каждый человек имеет право говорить всё что угодно, и он может говорить глупости. Я не считаю Роналду лучшим игроком в истории. Нужно уважать свою карьеру, но не более того».