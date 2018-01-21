Марадона: «Роналду - не лучший игрок в истории»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал недавние слова нападающего «Реала» Криштиану Роналду о том, что португалец является лучшим футболистом в истории.
«Каждый человек имеет право говорить всё что угодно, и он может говорить глупости. Я не считаю Роналду лучшим игроком в истории. Нужно уважать свою карьеру, но не более того».
"Да никто и не говорит ,есть много игроков сильнее Рона,но они столько не выиграли".
Прошу запишите это каждый,потому что эти слова правильные и выдающегося болельщика Пищевика.
Не в обиду Маловар,мы тебя уважаем за твой ум.
"Да никто и не говорит ,есть много игроков сильнее Рона,но они столько не выиграли".
Прошу запишите это каждый,потому что эти слова правильные и выдающегося болельщика Пищевика.
Не в обиду Маловар,мы тебя уважаем за твой ум.
Лучшие в истории вообще в данный момент не играют. Какую позицию не возьми... игроки атаки, центра поля, защи, вратари...
Лучшие в истории вообще в данный момент не играют. Какую позицию не возьми... игроки атаки, центра поля, защи, вратари...
далеко не лучший, но в анналы (уловите иронию) истории лгбт движения уж точно войдет, как один из лучших футболистов-п***.
далеко не лучший, но в анналы (уловите иронию) истории лгбт движения уж точно войдет, как один из лучших футболистов-п***.