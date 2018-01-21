Марадона: «Роналду - не лучший игрок в истории»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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Марадона: «Роналду - не лучший игрок в истории»

сегодня, 18:27

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона прокомментировал недавние слова нападающего «Реала» Криштиану Роналду о том, что португалец является лучшим футболистом в истории.

«Каждый человек имеет право говорить всё что угодно, и он может говорить глупости. Я не считаю Роналду лучшим игроком в истории. Нужно уважать свою карьеру, но не более того».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 21:47
Так и ты был грешен подобными высказываниями в свой адрес.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Богиня Соккера
сегодня в 21:38
Богиня Соккера:
да всем давно известно что Месси
Очевидно не все люди потомки Ноя..Но те кто идут к стене плача надевают шапченку, не важно какой религии..Это так для общего развития инфа..
Аденн
Аденн
сегодня в 21:25
кристинка лучший футболёр, только среди радужных, и только то.
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил Шишанутый
сегодня в 21:07
Шишанутый:
Судя по тому какой он жадный Месська скорее всего еврей!
да всем давно известно что Месси
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 21:06
ALBA BARCELONA 21:
Аргентинец такая нация нет,Американец тоже нет итд итп.Тогда все,кто живет в России россиянец?Есть российские немцы,которые живут веками в России итд..,они же не стали русскими,со мной такой немец служил по фамилии Нейман и он себя считал немцем родившимся в России а его предки,как он помнил жили всегда в России,по его памяти,как отец Месси итальянец родившийся в Аргентине.
все кто живут в России- россияне, чему вас только в школах учат
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 20:43
Вспомнил надо же!
NOVA
NOVA
сегодня в 20:26
ну да! он еще не история, он еще играет слава богу!!! а так будет лучшим игроком в истории это точно!!!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Zidane.5
сегодня в 20:21
Zidane.5:
Криштиану лучший игрок своего времени, это факт.
Лучше Роналду только Дзюба.
Шишанутый
Шишанутый ответил BARCDJIN
сегодня в 20:18
BARCDJIN:
Если его семья сотню лет назад переехала из Италии, то смысла нет упоминать Италию..Он Аргентинец так же как и тысячи переехавших в Аргентину тех же Испанцев во времена 15-16 веков..
Судя по тому какой он жадный Месська скорее всего еврей!
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 20:13
Криштиану лучший игрок своего времени, это факт.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил BARCDJIN
сегодня в 20:11
BARCDJIN:
Если его семья сотню лет назад переехала из Италии, то смысла нет упоминать Италию..Он Аргентинец так же как и тысячи переехавших в Аргентину тех же Испанцев во времена 15-16 веков..
Аргентинец такая нация нет,Американец тоже нет итд итп.Тогда все,кто живет в России россиянец?Есть российские немцы,которые живут веками в России итд..,они же не стали русскими,со мной такой немец служил по фамилии Нейман и он себя считал немцем родившимся в России а его предки,как он помнил жили всегда в России,по его памяти,как отец Месси итальянец родившийся в Аргентине.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:02
ALBA BARCELONA 21:
Единогласно лучший всех времен это Месси-итальянец аргентинского происхождения.
Если его семья сотню лет назад переехала из Италии, то смысла нет упоминать Италию..Он Аргентинец так же как и тысячи переехавших в Аргентину тех же Испанцев во времена 15-16 веков..
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:54
Единогласно лучший всех времен это Месси-итальянец аргентинского происхождения.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 19:52
MALOVAR сказал:
"Да никто и не говорит ,есть много игроков сильнее Рона,но они столько не выиграли".

Прошу запишите это каждый,потому что эти слова правильные и выдающегося болельщика Пищевика.
Не в обиду Маловар,мы тебя уважаем за твой ум.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:51
Кто лучший можно сказать через какое то время
Estiva
Estiva
сегодня в 19:47
конечно. если вы адекватный человек и натурал, вы точно не включите Роналду даже в своей топ-50 мирового футбола. Обычный бомбардир, не более того. Таких минимум 20 человек можно вспомнить.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 19:34
Да никто и не говорит ,есть много игроков сильнее Рона,но они столько не выиграли
Borusik1975
Borusik1975
сегодня в 19:13
Нууу друзья уж совсем то чморить дельфина не нужно , он реально лучший игрок в истории Марокко, тут не поспоришь
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 19:12
Ни один человек в здравом уме и в трезвом состоянии не будет включать рональсуда даже в 30 лучших игроков за всю историю.
Artuom
Artuom
сегодня в 19:03
Естественно.
Лучшие в истории вообще в данный момент не играют. Какую позицию не возьми... игроки атаки, центра поля, защи, вратари...
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
сегодня в 19:03
Он даже не лучший в истории Реала.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 19:00
да понятное дело)))
далеко не лучший, но в анналы (уловите иронию) истории лгбт движения уж точно войдет, как один из лучших футболистов-п***.
starche
starche
сегодня в 18:50
Далеко не лучший.
Байкал-38
Байкал-38 ответил drug01
сегодня в 18:38
drug01:
Каждый человек может высказать свое мнение ! Я влюблен в его открытую улыбку!!!!
Неожиданное признание! Никогда не понимал этого и не пойму.
drug01
drug01
сегодня в 18:32
Каждый человек может высказать свое мнение ! Я влюблен в его открытую улыбку!!!!
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