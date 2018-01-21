ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой»

ЦСКА на сборах в Испании сыграл вничью с норвежской «Волеренгой» (0:0). В составе «армейцев» дебютировал новичок Кристиян Бистрович.
ЦСКА: Помазун, Олейников, Хосонов, Игнашевич, Тикнизян, Гордюшенко, Бистрович, Макаров, Чалов, Оланаре, Жиронкин.
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ЦСКА на сборах в Испании сыграл вничью с норвежской «Волеренгой» (0:0). В составе «армейцев» дебютировал новичок Кристиян Бистрович.
ЦСКА: Помазун, Олейников, Хосонов, Игнашевич, Тикнизян, Гордюшенко, Бистрович, Макаров, Чалов, Оланаре, Жиронкин.