ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой»

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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1:1 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 5 4 1.65
Германия. Бундеслига 2017/2018, 19 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 4:2 Логотип футбольный клуб Вердер (Бремен)Вердер Фонбет 1.13 8.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:1 Логотип футбольный клуб Ганновер-96Ганновер-96 Фонбет 1.55 4.15 5.85
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 7:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво Фонбет 1.09 10.5 20
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи Фонбет 3.75 3.4 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио 5:1 Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево Фонбет 1.25 5.8 11
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальяриКальяри 1:2 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 3.9 3.5 1.92
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома Фонбет 2.4 3.33 2.9
Голландия. Эредивизие 2017/2018, 19 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 2:0 Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд Фонбет 1.65 4 4.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 0:0 Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга - - -
Франция. Лига 1 2017/2018, 22 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонакоМонако 3:1 Логотип футбольный клуб МетцМетц Фонбет 1.3 5.5 9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 5.7 4.5 1.5
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ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой»

сегодня, 19:45
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)ВолеренгаМатч завершен

ЦСКА на сборах в Испании сыграл вничью с норвежской «Волеренгой» (0:0). В составе «армейцев» дебютировал новичок Кристиян Бистрович.

ЦСКА: Помазун, Олейников, Хосонов, Игнашевич, Тикнизян, Гордюшенко, Бистрович, Макаров, Чалов, Оланаре, Жиронкин.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:50
Матч показал, что клубу срочно нужен центральный нападающий, а еще показал, что из молодежки прямо сейчас в железную основу никто не тянет. А и Игнашевичу контракт нужно продлить, лучший игрок матча!
Faustello
Faustello
сегодня в 21:43
А скажите, Валеренга - это новое название Ростова???
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:08
Матч смотрел от и до (CSKA TV). Играла будущая смена основы (дядька Игнашевич один из основы). Играли против команды, занимающей 5 место в чемпионате Норвегии БЕЗ ЗАМЕН.
Молодёжь в концовке ели ползала (Валеренга сменила пол состава на второй тайм).
Устояли, не пропустили, нагрузил Ганчаренко молодёжь по полной! Завтра будет основа играть, удачи ей!
Balbes77773
Balbes77773 ответил korn3512
сегодня в 20:52
korn3512:
Два равна не заметили друг друга.
Человек,"два ровна" уже сыграли)..разгребайте теперь-кресты Джикии и проигрыш!
112910415
112910415
сегодня в 20:44
достойно
Jum13
Jum13
сегодня в 20:41
    Balbes77773
    Balbes77773
    сегодня в 20:40
    Да,смотрел от и до)..наши(молодёжь+Серёжа с Олонаре) сыграли на "троечку",но!!!парни под нагрузкой-надо принимать во внимание ЭТО...норвежцы,конечно,даже не Ростов)))...посмотрим дальше,Оле-оле-ЦСКА!!!
    drug01
    drug01
    сегодня в 20:34
    Потихоньку начинаем движение.....
    Палыч82
    Палыч82
    сегодня в 20:25
    Нормально, главное без травм. Это норвежцы, швейцарцы и китайцы пусть рвут заднее место пытаясь российские клубы в товарняке обыграть. В 90-е годы, помню, наши команды тоже бестолку обыгрывали всех в товарникх в межсезонье
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 20:15
    Даже в товарняках заменять некем. От беда то...
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 20:15
    Акинфеев не играл вот и не пропустили
    НИКИТА ТАРАСОВ
    НИКИТА ТАРАСОВ
    сегодня в 20:14
    где свиньи ?
    cska plus
    cska plus ответил FILL3287
    сегодня в 20:11
    FILL3287:
    Десятую команду Норвегии не смогли обыграть,Еще что то и гоготали недавно! Гинер в Европе ---- НОЛЬ)))
    Гинер, в Европе 7-0 не проигрывает.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил FILL3287
    сегодня в 20:11
    FILL3287:
    Десятую команду Норвегии не смогли обыграть,Еще что то и гоготали недавно! Гинер в Европе ---- НОЛЬ)))
    А не напомнишь с каким счетом основа ( именно основа) Спартака разгромила китайский клуб. В ЦСКА играл полностью молодежный состав.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 19:59
    Вводим аккуратненько Црвену в недооценку соперника... )))
    EvgenyS
    EvgenyS
    сегодня в 19:57
    Налетели то, ой налетели.
    Это жеж товарняк :)
    И на состав гляньте.
    FILL3287
    FILL3287 ответил korn3512
    сегодня в 19:56
    korn3512:
    Кто нибудь смог ЭТО досмотреть до конца?
    кто не будь вообще смотрел этот дворовый футбол?
    Bekelman55
    Bekelman55 ответил FILL3287
    сегодня в 19:55
    FILL3287:
    Десятую команду Норвегии не смогли обыграть,Еще что то и гоготали недавно! Гинер в Европе ---- НОЛЬ)))
    ты состав видел?
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 19:48
    Два равна не заметили друг друга.
    FILL3287
    FILL3287
    сегодня в 19:47
    Десятую команду Норвегии не смогли обыграть,Еще что то и гоготали недавно!
    Гинер в Европе ---- НОЛЬ)))
    korn3512
    korn3512
    сегодня в 19:47
    Кто нибудь смог ЭТО досмотреть до конца?
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