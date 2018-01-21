Пеллегрино: «Сейчас для „Саутгемтона“ важно любое очко»

Главный тренер «Саутгемптона» Маурисио Пеллегрино прокомментировал ничью с лондонским «Тоттенхэмом» в матче 24-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, мы находимся на правильном пути. Мне нравится игра команды, старания игроков. Мы не можем пока что забивать больше голов и набирать больше очков, но мы движемся в правильном направлении. Сейчас для нас важна каждая встреча. Мы продолжаем борьбу за выживание. Через три-четыре недели многое может поменяться. Мы должны быть оптимистами», - сказал Пеллегрино.