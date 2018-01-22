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Вальверде: «Наслаждайтесь игрой Месси»

сегодня, 08:57
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)0 : 5Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги последнего матча с «Бетисом» (5:0) и отдельно остановился на игре нападающего Лионеля Месси, сделавшего дубль.

«Считаю, что в чемпионате нам не будет скучно. Постараемся и дальше выигрывать матчи. Впереди 18 игр, а это очень много. Однако каждый поединок, который мы выиграем, станет очень большим шагом на пути к цели.

Вы должны наслаждаться игрой Месси. Нам повезло, что мы живем в его эпоху. В свое время он и мне доставлял проблемы, но сейчас я могу наслаждаться им».

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 10:03
В эпоху Криштиану живем, никто не вспомнит про Мессе.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ismadiyar
сегодня в 09:28
Ismadiyar:
Месси совершил 12 обводок в игре с Бетисом, это лучший показатель Ла лиги за последние 3 сезона в 1 матче! Что тут сказать лучший игрок мира!!!
Халк совершил 67 обводок в игре с "Хэнань Цзянье" , это лучший показатель китайской Суперлиги за последние 3 сезона в 1 матче! Что тут сказать лучший игрок мира!!!
Ismadiyar
Ismadiyar
сегодня в 09:15
Месси совершил 12 обводок в игре с Бетисом, это лучший показатель Ла лиги за последние 3 сезона в 1 матче! Что тут сказать лучший игрок мира!!!
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