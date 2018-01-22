Вальверде: «Наслаждайтесь игрой Месси»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвел итоги последнего матча с «Бетисом» (5:0) и отдельно остановился на игре нападающего Лионеля Месси, сделавшего дубль.

«Считаю, что в чемпионате нам не будет скучно. Постараемся и дальше выигрывать матчи. Впереди 18 игр, а это очень много. Однако каждый поединок, который мы выиграем, станет очень большим шагом на пути к цели.

Вы должны наслаждаться игрой Месси. Нам повезло, что мы живем в его эпоху. В свое время он и мне доставлял проблемы, но сейчас я могу наслаждаться им».