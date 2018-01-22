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Инс: «Санчес выбрал МЮ, потому что этот клуб гораздо больше „Ман Сити“»

сегодня, 11:50

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс прокомментировал грядущий трансфер нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в стан «красных дьяволов».

«Когда дело доходит до выбора между манкунианскими клубами, становится очевидно, что МЮ намного больше, чем „Сити“. Игроки не выбирают „горожан“, нет таких футболистов, кто считал бы „Ман Сити“ более большим и более важным в историческом плане клубом.

Можно получить удовлетворение от победы в этом сезоне АПЛ, но футболисты все равно хотят быть частью истории и команды, которую строит Моуриньо. Трансфер Санчеса это только подтверждает. Он мог бы выиграть трофей в ближайшее время, но вместо этого выбрал МЮ. Это о многом говорит».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 21:25
МС и без Санчеса отлично смотрится,тем более Агуэро ещё далеко не всё сказал и я уверен,что Кун не хуже чилийца. Просто ему надо поймать кураж,вот с Сороками он словил эту волну,так может и дальше продолжить в том же духе. Лишь бы Алексис не стал аналогией Ромео....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:51
Логично рассудил Санчес
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил David Villa7
сегодня в 18:48
Да и попытайся мне объяснит , каким образом МЮ с Сити сравняется если они обмениваются игроками ?
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил David Villa7
сегодня в 18:41
Когда ты пишешь такую чушь , неужели ты думаешь твои слова проверять никто не будет ?)). 560 Лямов было в январе 2017 года , летом Сити закупался ещё на 225 миллионов .
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Заратустра
сегодня в 18:06
Заратустра:
МЮ это Великий клуб с большими деньгами. МС это просто мешок с большими деньгами. Понятно, почему выбирают первый вариант.
Кому нужен твой "великий клуб"? Сейчас в футболе все наемники.. Прежде всего бизнес
manutd navsegda
manutd navsegda ответил Шейх Сити
сегодня в 18:00
Шейх Сити:
отсюда следует вывод что история клуба для Санчеса стоит примерно 400 тыс в неделю!
От сюда следует единственно правильный вывод что для всех игроков Сити без исключения важны только деньги а не история и величия клуба!!! Очень простой и не оспоримый вывод!!! И тебе жить с этим!!!)
mphuZ
mphuZ
сегодня в 17:42
Наивный. Там такие зарплата и откаты агенту, что и выбора у него не было)))
eleven LC
eleven LC
сегодня в 17:08
МанСити просто богаче,а вот МЮ выиграл в 10 раз больше титулов!
FHTS-9
FHTS-9
сегодня в 16:43
"...нет таких футболистов, кто считал бы „Ман Сити“ более большим и более важным в историческом плане клубом"

спасибо, капитан очевидность
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Богиня Соккера
сегодня в 16:11
Богиня Соккера:
синий мешок никому не интересен, клуб без истории,единственное что будут о нем помнить как о автобусе с унылой антиигрой
    ROMA DROGBA
    ROMA DROGBA ответил Богиня Соккера
    сегодня в 16:10
    Богиня Соккера:
    синий мешок никому не интересен, клуб без истории,единственное что будут о нем помнить как о автобусе с унылой антиигрой
    В игнор списке пополнение)
    Богиня Соккера
    Богиня Соккера ответил ROMA DROGBA
    сегодня в 16:10
    ROMA DROGBA:
    Я бы выбрал Челси
      Богиня Соккера
      Богиня Соккера ответил Великий Князь
      сегодня в 16:08
      Великий Князь:
      А что только Меське можно кучеряво жить? Другим этого не запретишь, скоро все Барселоналцы взбунтуются, хотя может и нет, им нравится быть на службе у гнома)
      не взбунтуются, они любят быть под Меськой
      Великий Князь
      Великий Князь ответил Lionel Messi-10
      сегодня в 14:52
      Lionel Messi-10:
      Пффффф, он выбрал 400 тысяч в неделю.
      А что только Меське можно кучеряво жить?
      Другим этого не запретишь, скоро все Барселоналцы взбунтуются, хотя может и нет, им нравится быть на службе у гнома)
      ROMA DROGBA
      ROMA DROGBA
      сегодня в 14:44
      Я бы выбрал Челси
      Coreal O'pilipp
      Coreal O'pilipp
      сегодня в 14:29
      МЮ стал более большим клубом благодаря эпохи Сэра Алекса Фергюсона, хотя если брать по титулам до эпохи Фергюсона, все равно МЮ имел больше титулов, но разница была не такой чувствительно, как сейчас. Хотя Санчес скорее выбрал деньги чем что-то другое, не думаю, что кто-то еще смог бы дать ему такую зарплату, как МЮ, ну и титулы он тоже надеяться выиграть, но они явно были не главной причиной выбора Алексиса.
      Шейх Сити
      Шейх Сити ответил Lionel Messi-10
      сегодня в 14:19
      Lionel Messi-10:
      Пффффф, он выбрал 400 тысяч в неделю.
      отсюда следует вывод что история клуба для Санчеса стоит примерно 400 тыс в неделю!
      Шейх Сити
      Шейх Сити
      сегодня в 14:17
      смешное заявление) МС просто отказался удовлетворять финансовые условия арсенала и самого Санчеса
      manutd navsegda
      manutd navsegda ответил dark_Akex
      сегодня в 14:05
      dark_Akex:
      Может быть, если только обороняться научиться.
      Моуринью научит!)
      dark_Akex
      dark_Akex ответил manutd navsegda
      сегодня в 14:04
      manutd navsegda:
      И это тоже, но есть и еще одна очень весомая причина, в МЮ он будит игроком основного состава а в МС подменой Сане!
      Может быть, если только обороняться научиться.
      manutd navsegda
      manutd navsegda ответил dark_Akex
      сегодня в 14:01
      dark_Akex:
      Лукавит. Санчесу скорее глубоко пофиг на историю МЮ. Он перешёл туда где удовлетворили его финансовые аппетиты.
      И это тоже, но есть и еще одна очень весомая причина, в МЮ он будит игроком основного состава а в МС подменой Сане!
      David Villa7
      David Villa7 ответил benderivan
      сегодня в 13:49
      benderivan:
      Да, это точно, не один рекорд по количеству и по сумме трансферов был побит МанСити.
      Более глупого комментария я еще не слышал) С покупкой Санчеса по финансовым тратам за последние 5 лет оба клуба из Манчестера сравняются и сумма составит порядка 560 млн фунтов)Для особо тугих и непонятливых разжую по полочкам: М.С, потратил за 5 лет РОВНО СТОЛЬКО ЖЕ сколько М.Ю .... так что ты прав- Сити это самый расточительный клуб в истории футбола, Покупка Погба и Неймара и Ван Дейка тут даже близко не стояли !
      Алексей Буренин
      Алексей Буренин
      сегодня в 13:26
      Статус клуба у мю по сильнее конечно
      ★oIITiMicT★
      ★oIITiMicT★
      сегодня в 13:16
      Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер намекнул, что его игроки рады уходу нападающего Алексиса Санчеса в "Манчестер Юнайтед".

      На прошлой неделе экс-полузащитник "канониров" Франсис Кокелен, перебравшийся зимой в "Валенсию", заверил, что у Санчеса не было конфликтов с партнерами по команде. Венгер придерживается другой точки зрения.

      "Ситуация с его уходом действительно отразилась на команде и дестабилизировала обстановку. Никто не знал, останется Санчес или уйдет. Сейчас все разрешилось, поэтому команда может двигаться дальше".

      "В любом случае у нас сильный состав, который не зависит от одного конкретного игрока. Алексис ушел, но на его место приходит такой же высококлассный игрок. Думаю, мы нашли наилучшее решение, пригласив Мхитаряна", - сообщил Венгер Daily Mirror.
      benderivan
      benderivan ответил Nikuz Z
      сегодня в 13:15
      Nikuz Z:
      Инс не прав. Сезон еще не закончен, а МС уже сколько рекордов для истории наколотил. И не похоже, что на этом он остановится.
      Да, это точно, не один рекорд по количеству и по сумме трансферов был побит МанСити.
      ★oIITiMicT★
      ★oIITiMicT★
      сегодня в 13:15
      Светская хроника за понедельник

      Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

      "Манчестер Юнайтед" опасается, что "Реал" вернется за голкипером Давидом Де Хеа после сорвавшегося трансфера Кепы Аррисабалаги из "Атлетика". (Daily Mirror)

      "Реал" готов отпустить нападающего Криштиану Роналду по окончании сезона. В услугах португальца заинтересованы ПСЖ и "Юнайтед". (Yahoo Sport UK)

      "Бавария" составит конкуренцию "Юнайтед" в борьбе за вингера "Реала" Гарета Бэйла. (Don Balon)

      "Валенсия" пытается переманить полузащитника "Юнайтед" Хуана Мату. (Daily Star)

      "Челси" — единственный клуб, ради которого нападающий Эдин Джеко готов покинуть "Рому" посреди сезона. (Sky Sports)

      Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль не перейдет в "Челси" в январе. (Goal)

      "Манчестер Сити" просматривает 18-летнего полузащитника "Лилля" Бубакари Сумаре, которого называют "новым Полем Погба". (Daily Mail)

      "Интер" уверен в сделке по нападающему "Ливерпуля" Даниэлю Старриджу. (Sky Italy)

      Сам Старридж хочет отправиться в аренду в "Севилью". (Daily Mail)

      Плеймейкер "Монако" Тома Лемар, которым интересовались "Арсенал" и "Ливерпуль", видит свое будущее в Испании. (Daily Mail)

      "Монако" заинтересован в нападающем "Лестера" Исламе Слимани. (Sky Sports)

      "Эвертон" сделал запросы насчет защитников Патрика Ван Анхольта из "Кристал Пэлас" и Абдул Рахмана Бабы из "Челси". (Daily Mail)

      "Эвертон" не продаст нападающего Умара Ниассе в январе. (Liverpool Echo)

      "Вест Хэм" обсуждает переход полузащитника "Лиона" и сборной Франции Клемана Гренье по окончании сезона свободным агентом. (The Sun)

      Нападающий "Вест Хэма" Хавьер Эрнандес близок к переходу в "Бешикташ". (Goal)

      "Вест Хэм" отверг предложение "Ренна" о покупке нападающего Диафры Сако. (Sky Sports)

      "Вест Бромвич" готовит предложение по нападающему "Уотфорда" Трою Дини. (Daily Mail)

      Также "Вест Бромвичу" нужен нападающий "Ньюкасла" Александар Митрович. (Sky Sports)

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      Полиция арестовала болельщика, который справил нужду в бутылку для воды голкипера КПР на матче Чемпионшипа против "Мидлсбро" в субботу. (BBC)
      Заратустра
      Заратустра ответил dimagas1
      сегодня в 13:01
      Легендарность так быстро не уходит. Магия имени МЮ кружит голову многим. Но я согласен, что до уровня эпохи Фергюсона ещё очень далеко.
      dimagas1
      dimagas1 ответил Заратустра
      сегодня в 12:57
      Заратустра:
      Нет, это если б в Челси или МС перешёл. А так, в старости внукам будет с гордостью рассказывать, что выступал за легендарный Манчестер Юнайтед!
      Легендарность ушла с уходом Ферги.МЮ теперь нужно потеть еще сезона 2 для улучшения результатов.
      амурец
      амурец
      сегодня в 12:44
      об МС можно говорить серьёзно только после того как он выиграет ЛЧ
      Заратустра
      Заратустра ответил dark_Akex
      сегодня в 12:43
      Нет, это если б в Челси или МС перешёл. А так, в старости внукам будет с гордостью рассказывать, что выступал за легендарный Манчестер Юнайтед!
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