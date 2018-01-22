Инс: «Санчес выбрал МЮ, потому что этот клуб гораздо больше „Ман Сити“»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Инс прокомментировал грядущий трансфер нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса в стан «красных дьяволов».

«Когда дело доходит до выбора между манкунианскими клубами, становится очевидно, что МЮ намного больше, чем „Сити“. Игроки не выбирают „горожан“, нет таких футболистов, кто считал бы „Ман Сити“ более большим и более важным в историческом плане клубом.

Можно получить удовлетворение от победы в этом сезоне АПЛ, но футболисты все равно хотят быть частью истории и команды, которую строит Моуриньо. Трансфер Санчеса это только подтверждает. Он мог бы выиграть трофей в ближайшее время, но вместо этого выбрал МЮ. Это о многом говорит».