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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Бэйл: «Я лучше посмотрю гольф, чем буду следить за ПСЖ»

сегодня, 12:11
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Вингер «Реала» Гарет Бэйл отметил, что он не особо следит за игрой ПСЖ, с которым «сливочным» предстоит сразиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На самом деле, я не очень часто смотрю футбол. Честно говоря, я бы лучше посмотрел гольф.

„Реал“ пока не думает о Лиге чемпионов, у нас еще есть время.

На данный момент мы должны ответственно подходить к каждой следующей игре и вернуться на победный путь».

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Все комментарии
This is BarCa
This is BarCa
сегодня в 18:01
Зато придется следить, когда они вас из ЛЧ выкинут.
denmig
denmig
сегодня в 17:16
да просто реал растопчет лягушку! - чего за ней следить!?
Богиня Соккера
Богиня Соккера ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:25
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
НЕ ПЛОХОЙ ЗАГОЛОВОК, НО МОЖНО БЫЛО И ЛУЧШЕ СОЧИНИТЬ, НАПРИМЕР: БЭЙЛ : ПСЖ НЕ ДОСТОИН МОЕГО ВНИМАНИЯ, ОНИ ВТОРОСОРТНЫЙ КЛУБ, ПУСТЬ МНЕ КЛЮШКИ ДЛЯ ГОЛЬФА НОСЯТ !
а может лучше: Зенит, предполагалось, это клуб мечты Сапогова! Но он предпочел лапту)
Богиня Соккера
Богиня Соккера
сегодня в 16:24
Растеребенькаем лягушатников 5:0
112910415
112910415
сегодня в 14:14
когда здоров - играет фантастически, но...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:57
Гольфист хренов! Завязывал бы уже тогда с футболом и шёл бы пинать маленький шарик кривой клюкой.
Верг
Верг
сегодня в 13:55
бэйл может идти в кино дублером настоящего бэйла, кристиана
Морозовский
Морозовский
сегодня в 13:45
Раскололся: пасёт за "ПСЖ".
ДСА
ДСА
сегодня в 13:31
Пока свою игру не наладят следить смысла нет, все равно проиграют.
benderivan
benderivan
сегодня в 13:11
Как всегда соккер украшает заголовок, а посетители даже не удосуживаются прочитать саму новость/статью.
zakirjan_87
zakirjan_87 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:01
ALBA BARCELONA 21:
Бейл так не сказал,как в заголовке.
За него сказала редакция)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:01
НЕ ПЛОХОЙ ЗАГОЛОВОК, НО МОЖНО БЫЛО И ЛУЧШЕ СОЧИНИТЬ,
НАПРИМЕР:
БЭЙЛ : ПСЖ НЕ ДОСТОИН МОЕГО ВНИМАНИЯ, ОНИ ВТОРОСОРТНЫЙ КЛУБ, ПУСТЬ МНЕ КЛЮШКИ ДЛЯ ГОЛЬФА НОСЯТ !
zakirjan_87
zakirjan_87 ответил Остапчук 67
сегодня в 13:00
Остапчук 67:
Может тебе и играть лучше в гольф. В футбол ты это делаешь все реже и реже.
Если бы не травмы.... но это уже совсем другая история

А так вчера он классные мячи забил, кстати 4 мяча уже за три игры)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:49
Бейл так не сказал,как в заголовке.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 12:48
Зря Бэйл так говорит. Может сдаться что именно в ПСЖ он будет просится после того как Перес выпнет его из Реала. А те припомнят ему это интервью и пошлют .....играть в гольф )
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:34
Может тебе и играть лучше в гольф.
В футбол ты это делаешь все реже и реже.
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
сегодня в 12:32
знатно по тролил денежный мешок )))
FILL3287
FILL3287
сегодня в 12:23
аххахаха
Сергей Шипилов
Сергей Шипилов
сегодня в 12:15
Поэтому Бейла скоро и продаст Реал)
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