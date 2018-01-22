Бэйл: «Я лучше посмотрю гольф, чем буду следить за ПСЖ»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл отметил, что он не особо следит за игрой ПСЖ, с которым «сливочным» предстоит сразиться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«На самом деле, я не очень часто смотрю футбол. Честно говоря, я бы лучше посмотрел гольф.

„Реал“ пока не думает о Лиге чемпионов, у нас еще есть время.

На данный момент мы должны ответственно подходить к каждой следующей игре и вернуться на победный путь».