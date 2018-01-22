Бистрович рассказал о своем дебюте за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своем дебюте за «армейцев», который случился накануне, в матче с норвежской «Волеренгой» (0:0).

«Это был мой дебют. Игралось тяжело, соперник проводил много контратак. Матч получился жёстким, сложным. Нелегко было выдержать, но мы пока только в самом начале подготовительного периода. В дальнейшем будем набирать форму, и будет проще.

Моей задачей было организовывать наши атаки, исполнять функции плеймейкера, связывать оборону с атакой. Чтобы избежать длинных передач, старался придерживать мяч, разыгрывать в центре поля.

Я потихоньку адаптируюсь. Ребята меня очень хорошо приняли. Подружился с Георги Милановым, он говорит на сербском, поэтому с ним общаемся больше всех. С другими игроками сложнее, не все говорят по-английски. Но я активно занялся изучением русского языка. Надеюсь, скоро уже его освою и буду общаться со всеми».