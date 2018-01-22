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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
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Бистрович рассказал о своем дебюте за ЦСКА

сегодня, 12:38
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)ВолеренгаМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о своем дебюте за «армейцев», который случился накануне, в матче с норвежской «Волеренгой» (0:0).

«Это был мой дебют. Игралось тяжело, соперник проводил много контратак. Матч получился жёстким, сложным. Нелегко было выдержать, но мы пока только в самом начале подготовительного периода. В дальнейшем будем набирать форму, и будет проще.

Моей задачей было организовывать наши атаки, исполнять функции плеймейкера, связывать оборону с атакой. Чтобы избежать длинных передач, старался придерживать мяч, разыгрывать в центре поля. 

Я потихоньку адаптируюсь. Ребята меня очень хорошо приняли. Подружился с Георги Милановым, он говорит на сербском, поэтому с ним общаемся больше всех. С другими игроками сложнее, не все говорят по-английски. Но я активно занялся изучением русского языка. Надеюсь, скоро уже его освою и буду общаться со всеми».

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 15:52
С дебютом Кристиян!))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:49
Нормально играл с молодыми, можно и в основу брать. ИМХО.
Багров-брат
Багров-брат ответил Klasse
сегодня в 15:43
Klasse:
Молодец парень! Из сербского чемпионата в крепкий середняк РПЛ - это хорошая карьера.
Дай бог Спартаку закрепиться в "крепких середняках РПЛ". Пока не очень получается...)))
Klasse
Klasse
сегодня в 15:08
Молодец парень! Из сербского чемпионата в крепкий середняк РПЛ - это хорошая карьера.
Чикомас
Чикомас ответил FILL3287
сегодня в 14:20
FILL3287:
овесам накормят и не такое расскажешь) К бакланам когда переходят,метут что с шести лет за проект)
Главное ,что не желудями.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:11
Пущай бегает, интересней игры будут, а то прем коней под 3:0)))
ermak6848
ermak6848 ответил ДСА
сегодня в 13:49
ДСА:
Шоколадки в ЦСКА уже не идут, вся надежда на братьев-славян
прохождение в армейском клубе - как в Армии.
Суровые, зимнии Условия не позволяют выдержать армейских будней заморских футболистов. Сделай дядя вывод ЦСКА ЧЕМПИОН !!!
ДСА
ДСА
сегодня в 13:32
Шоколадки в ЦСКА уже не идут, вся надежда на братьев-славян
cska plus
cska plus ответил VIPded
сегодня в 13:17
VIPded:
Он хорват, не серб. Надеюсь, станет апгрейд-версией земляка своего - Олича.
Да, ошибся малость.
VIPded
VIPded ответил cska plus
сегодня в 13:16
cska plus:
Правильно, учи русский язык, тем более, зная сербский не так и сложно.
Он хорват, не серб. Надеюсь, станет апгрейд-версией земляка своего - Олича.
Jum13
Jum13 ответил FILL3287
сегодня в 13:09
FILL3287:
овесам накормят и не такое расскажешь) К бакланам когда переходят,метут что с шести лет за проект)
Овесам ))) Срочно в школу - хватит в интернете груши околачивать!
FILL3287
FILL3287
сегодня в 13:02
овесам накормят и не такое расскажешь)
К бакланам когда переходят,метут что с шести лет за проект)
cska.78
cska.78
сегодня в 12:42
Кристиян, удачи!
cska plus
cska plus
сегодня в 12:41
Правильно, учи русский язык, тем более, зная сербский не так и сложно.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 12:41
Скорее всего у Кристияна не возникнет проблем с адаптацией.
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