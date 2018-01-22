Умер чемпион мира в составе сборной Англии Армфилд

На 83-м году жизни скончался чемпион мира в составе сборной Англии Джимми Армфилд.

Всю карьеру игрока Армфилд провел в «Блэкпуле», где он выступал с 1954 по 1971 год. За сборную Англии сыграл 43 матча, став триумфатором ЧМ-1966.