Санчес: «Я несказанно рад переходу в самый большой клуб в мире»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Турция. Супер-Лига
  • Германия. Третья лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль Фонбет 11.5 6 1.3
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага Фонбет 1.63 3.55 6
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа Фонбет 1.18 6.35 17.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:3 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
  • Главные новости
  • Все новости
22:09
Вериссимо до лета в «Спартаке» не будет5
22:03
«Интер» объявил о переходе Рафиньи4
21:32
Санчес сменил «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед»27
21:15
Мхитарян - игрок «Арсенала»34
20:35
В ФИФА заявили о том, что на ЧМ в России впервые будет использована система VAR8
22:14
«Суонси» - «Ливерпуль»: стартовые составы2
22:08
Дзюба перейдет в «Арсенал» до конца текущей недели6
22:03
«Ювентус» - «Дженоа»: стартовые составы0
21:43
Иско уговаривает Неймара перейти в «Реал»8
21:34
«Челси» готов подписать Арнаутовича7
21:20
Мхитарян: «Я осуществил свою мечту»21
21:08
Рамос приступил к тренировкам в общей группе «Реала»2
21:07
«Арсенал» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед»2
21:01
Джеко будет получать в «Челси» 8 млн евро в год14
20:58
Кейн - лучший игрок сборной Англии в 2017 году3
20:56
Рафинья прибыл в штаб-квартиру «Интера»8
20:47
Заболотный - о победе над «Копенгагеном»: «Счет ничего не значит» 4
20:47
Панюков о дубле в ворота «Копенгагена»: «Сделал то, что должен»3
20:24
Манчини: «Ребята сыграли достаточно хорошо, молодёжь проявила себя достойно»10
20:18
Власти Украины призывают к бойкоту чемпионата мира
20:04
Торонто готов принять матчи ЧМ-20264
20:04
Бывший игрок «Спартака» покинул «Факел»1
19:54
«Зенит» разгромил 12-кратного чемпиона Дании142
19:54
Эктор Купер покинет сборную Египта после ЧМ-20182
19:46
Премьера сериала о «Ювентусе» состоится 16 февраля30

Санчес: «Я несказанно рад переходу в самый большой клуб в мире»

сегодня, 21:43

Нападающий Алексис Санчес, перебравшийся из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед», поделился впечатлениями от смены клубной прописки:

«Я несказанно рад переходу в самый большой клуб в мире. Я провел три с половиной чудесных года в „Арсенале“. Позитивные воспоминания об этом великом клубе и его фанатах останутся со мной. Шанс поиграть на этом историческом стадионе („Олд Траффорд“) и поработать с Жозе Моуриньо - это то, от чего я не мог отказаться. Я очень горд, что стану первым чилийцем, когда-либо игравшим за первую команду „Юнайтед“. Надеюсь, что смогу показать нашим фанатам по всему миру, почему клуб хотел видеть меня здесь».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Санчес сменил «Арсенал» на «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 21:32 27
Мхитарян - игрок «Арсенала»
Сегодня, 21:15 34
Рафинья прибыл в штаб-квартиру «Интера»
Сегодня, 20:56 8
Робиньо станет одноклубником Дьякова
Сегодня, 14:29 5
Мхитаряна заставили перейти в «Арсенал»
Вчера, 13:00Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадка24
Голкипер киевского «Динамо» стал игроком «Депортиво»
Вчера, 08:15 1
Обсудить
Все комментарии
Red_team
Red_team ответил дурман
сегодня в 22:21
дурман:
Балет вас дважды ****** а финале 😂😂😂😂😂
Да этого МЮ ******* балет в полуфинале
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 22:20
Ахах, ещё тот б.лабол. Хотел в Сити, но те отшили, вот и лобызает перед мешками, что выписали незаслуженно большой чек.
Антон за MU
Антон за MU ответил piercman
сегодня в 22:20
piercman:
кто-нибудь, скажите ему, что он не в реал перешёл! а то бедняга, похоже, дезинформирован!
Лечись дурачок!
sparxx2
sparxx2 ответил Mоnоlo
сегодня в 22:13
Mоnоlo:
Хорошее усиление для МЮ.
Тебя чОт переклинило серьёзно. В каждой статье хвалишь перехваливаешь чилийского цыгана и с каких это заслуг ?
sparxx2
sparxx2 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 22:11
Так Себе Аналитик:
МЮ большой, а "Арсенал" великий. Не скрывает, что только из-за денег перешел))
"ВульвАч" какой ? С одним кубком УЕФА за 100 лет существования ?
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 22:05
самый обьективный показатель это победы и трофеи. количество болельщиков может измениться по разным причинам. например в китае наплодится еще 3 лярда людей и 2 из них начнут болеть за гуанчжоу эвергранд)
Заратустра
Заратустра ответил piercman
сегодня в 22:01
У МЮ самое большое количество фанатов по всему миру. Это самый объективный показатель величия клуба.
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 21:58
Хорошее усиление для МЮ.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 21:53
из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед», из «Арсенала»
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1033121.shtml
мы уж поняли от куда(
дурман
дурман ответил Заратустра
сегодня в 21:52
Балет вас дважды ****** а финале 😂😂😂😂😂
RussianHorse
RussianHorse ответил piercman
сегодня в 21:52
piercman:
кто-нибудь, скажите ему, что он не в реал перешёл! а то бедняга, похоже, дезинформирован!
Вообще-то самый "величественный" клуб, который носит гордо имя раба-гея, находится на Северо-Востоке МО.
дурман
дурман
сегодня в 21:51
Скажите парню что он не в МС перешел 😂😂😂
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 21:47
ну не будет же он смотреть в рейтинг уефа и говорить я рад перейти в 11й клуб в мире))
Заратустра
Заратустра
сегодня в 21:47
Про балет даже не заикнулся. Стыдно вспоминать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:46
МЮ большой, а "Арсенал" великий. Не скрывает, что только из-за денег перешел))
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 21:45
бла..бла..бла...
piercman
piercman
сегодня в 21:44
кто-нибудь, скажите ему, что он не в реал перешёл! а то бедняга, похоже, дезинформирован!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100