Санчес: «Я несказанно рад переходу в самый большой клуб в мире»

Нападающий Алексис Санчес, перебравшийся из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед», поделился впечатлениями от смены клубной прописки:

«Я несказанно рад переходу в самый большой клуб в мире. Я провел три с половиной чудесных года в „Арсенале“. Позитивные воспоминания об этом великом клубе и его фанатах останутся со мной. Шанс поиграть на этом историческом стадионе („Олд Траффорд“) и поработать с Жозе Моуриньо - это то, от чего я не мог отказаться. Я очень горд, что стану первым чилийцем, когда-либо игравшим за первую команду „Юнайтед“. Надеюсь, что смогу показать нашим фанатам по всему миру, почему клуб хотел видеть меня здесь».