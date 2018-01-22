Ганчаренко: «Важно, что все сыграли по 90 минут и не получили травм»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко прокомментировал исход контрольного матча против датского клуба «Хорсенс» (2:2) и подвел итоги первого зимнего сбора команды:

«В целом провели неплохой матч, но пропустили очень легкие голы. Каждый на своем участке чуть не доработал. В целом мы контролировали игру. Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше за счет быстрых и позиционных атак, стандартных положений. Был хороший соперник, хоть и специфический: много было длинных передач. С любого стандартного положения и аута мяч старались доставлять в штрафную, это неприятно, создает напряженность. С такими командами надо играть низом и быстро. Моментами это получалось, моментами нет. Важно, что все сыграли по 90 минут и не получили травм.

О прогрессе за время сбора говорить сложно. Это был тяжелый сбор, тренировались в двухразовом режиме. Мы не ожидали свежести, быстроты принятия решений, скорости команды. Мы хорошо поработали. Второй сбор будет более интенсивным. Будем делать все, чтобы подойти в хорошем состоянии к „Црвене Звезде“».