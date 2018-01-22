Божович: «Сейчас мы закладываем основы функциональной подготовки»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович подвел итоги первой недели сбора в Белеке.

«Сборы как сборы. Погода не подводит, поле хорошее. Слава богу, никто не травмировался. Мы закладываем основы функциональной подготовки, идет аэробная работа. Мы продолжим набирать кондиции, новая неделя будет отличаться только спаррингами. Футболисты сыграют по тайму.

Целая группа молодых игроков тренируется с основой. Они хорошо работают. Возможно, в какой-то момент было сложно выдержать физические нагрузки, но ребята справились. Посмотрим, что делать дальше. Вероятно, кто-то уйдет в аренду, кто-то останется с нами», - сказал Божович.

Напомним, что во время зимних сборов тульский «Арсенал» сыграет с клубом Андрея Аршавина.