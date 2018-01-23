Капитан «Суонси» сломал нос, празднуя гол команды в ворота «Ливерпуля»

Капитан «Суонси» Федерико Фернандес, судя по всему, сломал нос во время матча 24-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Казалось бы, ничего необычного для такого травмоопасного вида спорта, но повреждение игрок получил не в одном из игровых эпизодов. Защитник на 40-й минуте встречи ассистировал Алфи Моусону, который открыл счет в матче, после чего игроки «лебедей» побежали отмечать взятие ворот. Во время ликования кто-то из партнеров подтолкнул Фернандеса со спины, в результате чего тот задел лицом руку другого одноклубника, после чего из носа Федерико хлынула кровь.