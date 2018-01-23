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Хохлов: «Шатов – неплохой футболист, но у „Динамо“ есть Ташаев»

сегодня, 00:26

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов намекнул на то, что «бело-голубые» еще не закончили работу на трансферном рынке:

«Точечная работа продолжается. Не исключено, что „Динамо“ приобретет иностранцев. Но каких именно, разумеется, не скажу.

Будем ли рассматривать кандидатуры Дзюбы, Шатова и Новосельцева? Не вижу смысла брать кого-то в ущерб своим воспитанникам, если речь не идет об исполнителе на проблемную позицию. Шатов – неплохой футболист, но у нас есть Александр Ташаев, которого, к тому же, мы только что переподписали. А насчет Дзюбы… Я не уверен, что он или Новосельцев вписались бы в игру „Динамо“. Так зачем приглашать игроков с высокой зарплатой и потом думать, куда их пристроить на поле?»

Тактика выживания зимой. «Динамо», «Ростов» и «Рубин»

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 09:34
Дмитрий Аександров:
У Шатова слишком завышена самооценка. Лучше иметь в составе трудолюбивого добротного игрока.
А откуда Вы об этом знаете? Вы что, общались с ним, съели пуд соли?...
Sem25
Sem25
сегодня в 09:22
Полностью согласен. Уже здесь писал, что Ташаев - тот же Шатов по функционалу, "девяток" у нас уже три(Луценко, Обольский и Марков), а Новосельцев шорош для схемы с тремя ЦЗ, которую Хохлов не использует. Аренду Юсупова можно бы было понять, но он уже в Ростове)))...и на травме.
yaustal039
yaustal039
сегодня в 07:56
Мудро !
Морозовский
Морозовский ответил Борисыч1
сегодня в 06:07
Борисыч1:
Ближайшие 6 матчей покажут - хорошо это или плохо )))
Шатов, Дзюба, Новосельцев вряд ли помогут. Про Шатова Дмитрий Александров тут ниже точно сказал, Дзюба не заиграет, т.к. Халка у Вса нет, а Ваня квалификацию давно потерял. Хохлову пожелаю суметь настроить процесс так, чтобы его подопечные отрабатывали свои контракты. Даже скромные по футбольным меркам у нас контракты по сравнению с народной з/п - дальше можно не продолжать...
амурец
амурец
сегодня в 05:25
не такие уж они и игроки, что бы платить им такую зарплату как в Зените
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 05:06
После Зенита ничего путного не будет. Да и есть Погребняк до сих пор. Господи. Когда ж он уползет уже со скамейки то
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 04:42
У Шатова слишком завышена самооценка.
Лучше иметь в составе трудолюбивого добротного игрока.
Борисыч1
Борисыч1 ответил Морозовский
сегодня в 03:16
Морозовский:
Шатов - неплохой футболлист, но у "Динамо" есть Хохлов!
Ближайшие 6 матчей покажут - хорошо это или плохо )))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 01:50
Шатов - неплохой футболлист, но у "Динамо" есть Хохлов!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:38
Так и скажи - денег на Шатова нет и сё!!!
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 01:26
Мы избавляемся от игроков с большими личками.
Но главное не это - главное, Хохлову не надо было связываться с журналистами из СС. Вопросы про Джикию, Шатова и прочее нам не нужны и не интересны.
котлина брат
котлина брат
сегодня в 00:44
Зенитовские шлакоблоки Динамо не нужно
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 00:40
Всё правильно сказал...)))
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