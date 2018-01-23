Хохлов: «Шатов – неплохой футболист, но у „Динамо“ есть Ташаев»

Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов намекнул на то, что «бело-голубые» еще не закончили работу на трансферном рынке:

«Точечная работа продолжается. Не исключено, что „Динамо“ приобретет иностранцев. Но каких именно, разумеется, не скажу.

Будем ли рассматривать кандидатуры Дзюбы, Шатова и Новосельцева? Не вижу смысла брать кого-то в ущерб своим воспитанникам, если речь не идет об исполнителе на проблемную позицию. Шатов – неплохой футболист, но у нас есть Александр Ташаев, которого, к тому же, мы только что переподписали. А насчет Дзюбы… Я не уверен, что он или Новосельцев вписались бы в игру „Динамо“. Так зачем приглашать игроков с высокой зарплатой и потом думать, куда их пристроить на поле?»

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