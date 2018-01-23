Бубнов: «Если „Зенит“ прибавит в атаке, то для него в чемпионате ничего ещё не потеряно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал задачи, которые, по его мнению, будут решать во второй половине сезона ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»:

«Думаю, ЦСКА поборется за попадание в зону Лиги чемпионов. Перед клубом эта задача и стоит.

Что касается „Зенита“ и „Спартака“, то они поборются за чемпионство. Если петербуржцы прибавят в атаке, то для них ничего еще не потеряно. Странно слышать, что Манчини хочет возглавить какую-нибудь сборную».

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