Карвальял: «„Суонси“ не хочет играть вот так, но сейчас нам необходимо набирать очки»

Наставник «Суонси Сити» Карлуш Карвальял прокомментировал победу над «Ливерпулем» (1:0) в матче 24-го тура АПЛ:

«Мы допускали ошибки в предыдущих встречах с „Ливерпулем“, но сегодня игроки были хорошо подготовлены. Мы играли в одно-два касания и старались играть флангами, чтобы избегать прессинга. Нам посчастливилось забить гол, но я отмечу, что мы играли против сильной команды, и нам было важно набрать очки. Мы не хотим играть вот так, как сегодня, но на данный момент нам просто жизненно необходимы очки».