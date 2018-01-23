Рахимов: «Если на Дзюбу с Шатовым не рассчитывают, держать их на скамейке неправильно»

Известный российский тренер Рашид Рахимов в эфире передачи «Футбол России» выразил мнение, что «Зениту» следует расстаться с Артёмом Дзюбой и Олегом Шатовым, если тренерский штаб Роберто Манчини на них не рассчитывает. Напомним, оба игрока не полетели на первый зимний сбор команды в ОАЭ.

«Может, Дзюба и Шатов не вписываются в стиль игры команды Манчини. Может, есть какие-то разногласия. Но профессионал должен понимать, что должен каждый день доказывать свою состоятельность. Думаю, и Дзюба, и Шатов доказывали свою состоятельность, а значит, в голове у них должно быть одно: „Мы умеем, мы можем, мы будем доказывать“. Если нет такой возможности, тренер на них не рассчитывает, то держать на скамейке их неправильно.

Можно ли отдавать их конкурентам – это щепетильный момент. Это хорошо для игрока, для сборной, но можно услышать: „В другом клубе он забивает много мячей, а мог бы это сделать у нас“».

Ранее появилась информация о том, что Дзюба близок к аренде в тульский «Арсенал».