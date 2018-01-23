Аллегри: «Нам было важно победить, чтобы остаться в гонке с „Наполи“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды над «Дженоа» в рамках 21-го тура Серии А (1:0):

«Под конец матча мы немного устали, хоть и играли на результат. Мы хотели добиться победы в домашней игре и очень много работали над этим в течение недели. Эта нагрузка осложнила нам сегодняшнюю игру, но, в то же время, мы ничего не дали создать „Дженоа“.

Для нас было важно победить, чтобы остаться в гонке с „Наполи“ и продолжить преследовать их после перерыва. Это вызов для нас самих, завоевание седьмого чемпионского титула было бы экстраординарным результатом, поэтому нам нужно хорошо играть и ждать подходящего момента».