Санчес: «Иногда игрок должен чувствовать, что клуб ценит и любит его»

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес рассказал о причинах своего перехода из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»:

«Жозе Моуриньо подчеркнул, что клубу важно, чтобы я присоединился к ним. Я тоже считаю, что МЮ проявил большую инициативу в моём переходе. У меня сложилось это впечатление, что они были очень заинтересованы в том, чтобы я приехал сюда и надел футболку под номером семь.

Игроки иногда должны чувствовать, что клуб ценит и любит их. Это была одна из причин, которая привлекла меня сюда. Ещё одной причиной был тренер, выигравший всё что можно в Италии, Испании. Тренер, который любит побеждать».