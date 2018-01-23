Карвальял о победе над «Ливерпулем»: «„Суонси“ заставил болид Формулы 1 застрять в пробке»

Главный тренер «Суонси Сити» Карлуш Карвальял после победы над «Ливерпулем» (1:0) в матче 24-го тура АПЛ объяснил, как его команде удалось сдержать атакующий порыв мерсисайдцев:

«До матча я сказал своим игрокам, что „Ливерпуль“ - это очень сильная команда. Они напоминают болид Формулы 1. Но в 4 часа вечера им будет трудно мчаться по Лондону, они будут напоминать обычный автомобиль.

Нам нужно было удостовериться в том, что есть траффик. Мы не могли позволить сопернику использовать свободные зоны».