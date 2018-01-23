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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Нигматуллин: «Многие идут в „Зенит“ именно за деньгами, а потом теряют мотивацию»

сегодня, 08:37

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал несостоявшийся трансфер в «Зенит» нападающего Евгения Маркова, а также потенциальный переход в стан «сине-бело-голубых» защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина:

«Переход в „Зенит“ Маркова стал бы, по большому счету, трансфером ради трансфера. Евгений вряд ли играл бы в „Зените“ в основном составе, он сам это понимает и сказал об этом в интервью. А что касается Набиуллина, то здесь мне в первую очередь печально и грустно за „Рубин“, который в силу своих проблем и трудностей готов продать ведущего игрока. Кроме того, Эльмир - казанский воспитанник и татарин, а у „Рубина“ когда-то была цель, чтобы за команду играли футболисты татарской национальности. Набиуллин - квалифицированный игрок с российским паспортом, и он усилит тот клуб, в который перейдет.

О том, чтобы новички „Зенита“ не повторяли путь Новосельцева, должны заботиться футбольные клубы и функционеры. Надо понимать, что профессиональный игрок - это не только технико-тактические действия. Ведь не так сложно на самом деле собрать полную информацию о футболисте, о его быте, о том, что это вообще за человек, не испортит ли он коллектив, есть ли у него цель развиваться дальше. Плюс не стоит убивать прогресс игроков зарплатами. У „Зенита“ большие финансовые возможности, и многие идут в этот клуб именно за деньгами - а получив там определенную зарплату, теряют мотивацию для дальнейшего развития. Это проблема всей системы российского футбола, в которую мне сейчас не хотелось бы углубляться. О ней уже давно известно».

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
сегодня в 10:49
Алчность до добра никогда не доводила...
шацк
шацк
сегодня в 10:31
    AmG1991
    AmG1991
    сегодня в 10:01
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 09:39
      Вот вопрос: Зачем Зенит покупает игроков, если точно знает, что играть они навряд ли будут?
      Адвокат 76
      Адвокат 76
      сегодня в 09:15
      А ещё теряют и свою прежнею игру которая была у них до перехода в Зенит.
      FILL3287
      FILL3287
      сегодня в 09:02
      Да это и так всем давно понятно,что в проект идут за деньгами,даже второсортные арги этого не скрывают и говорили сами,что пришли за денюшкой)) А про их них русских палок и так все ясно)
      RUSTY8
      RUSTY8
      сегодня в 08:53
      Дзюпа туда только за трофеями
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