Нигматуллин: «Многие идут в „Зенит“ именно за деньгами, а потом теряют мотивацию»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал несостоявшийся трансфер в «Зенит» нападающего Евгения Маркова, а также потенциальный переход в стан «сине-бело-голубых» защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина:

«Переход в „Зенит“ Маркова стал бы, по большому счету, трансфером ради трансфера. Евгений вряд ли играл бы в „Зените“ в основном составе, он сам это понимает и сказал об этом в интервью. А что касается Набиуллина, то здесь мне в первую очередь печально и грустно за „Рубин“, который в силу своих проблем и трудностей готов продать ведущего игрока. Кроме того, Эльмир - казанский воспитанник и татарин, а у „Рубина“ когда-то была цель, чтобы за команду играли футболисты татарской национальности. Набиуллин - квалифицированный игрок с российским паспортом, и он усилит тот клуб, в который перейдет.

О том, чтобы новички „Зенита“ не повторяли путь Новосельцева, должны заботиться футбольные клубы и функционеры. Надо понимать, что профессиональный игрок - это не только технико-тактические действия. Ведь не так сложно на самом деле собрать полную информацию о футболисте, о его быте, о том, что это вообще за человек, не испортит ли он коллектив, есть ли у него цель развиваться дальше. Плюс не стоит убивать прогресс игроков зарплатами. У „Зенита“ большие финансовые возможности, и многие идут в этот клуб именно за деньгами - а получив там определенную зарплату, теряют мотивацию для дальнейшего развития. Это проблема всей системы российского футбола, в которую мне сейчас не хотелось бы углубляться. О ней уже давно известно».