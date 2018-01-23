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Силкин: «Спрос на наших игроков в Европе может появиться с переходом туда Смолова»

сегодня, 08:57

Известный российский специалист Сергей Силкин, в свое время тренировавший в «Динамо» ныне нападающих сборной России Федора Смолова и Александра Кокорина, хотел бы увидеть своих бывших подопечных в сильных зарубежных клубах:

«Мне бы хотелось видеть Смолова не в посредственной зарубежной команде, а нормальной, добротной. Мне кажется, что Федор может проявить себя в хорошем европейском клубе.

Для него самого, для роста любого нападающего иностранный клуб - это дополнительная мотивация. Главное, чтобы Кокорин и Смолов не останавливались. Опыт выступления в зарубежном клубе дал бы толчок мотивации. Хотелось бы, чтобы на наших игроков спрос был в Европе. Он может появиться только после того, как туда отправятся играть такие футболисты, как Федор и Саша».

Эпопея имени Федора Смолова

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Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 09:59
Пока будут что то решать, последний интерес пропадет..(если он есть)
cska plus
cska plus
сегодня в 09:53
Может быть и такое.
Faustello
Faustello
сегодня в 09:48
У меня сразу перед глазами как в фильмах по всякие кунг-фу, когда ученик год сидит под дождём перед домом учителя с просьбой научить ))
Так и Федя с Сашей, на стадионе Барсы или Реала будут сидеть )))
drug01
drug01
сегодня в 09:32
Федор пора двигать в Европу
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 09:25
Что ты гонишь, Силкин ?! Он( этот интерес) после Пава, Шавы и Юрика Жиркова к нашим футболерам начисто пропал, а ведь эти парни в свое время не чета Федору были !
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:22
Ой да ладно,можно подумать они будут первопроходцы. Были уже там и Андрюшка Аршавин и Ромка Павлюченко и Пашка Погребняк и что то спрос после них на наших футболистов не особо то и вырос. И Смолов,если даже уедет в европейский чемпионат,очень скоро вернётся несолоно хлебавши. Ну не рассматривают там наших футболистов всерьёз,тем более теперь,когда пошла мода на египетских игроков )
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