Силкин: «Спрос на наших игроков в Европе может появиться с переходом туда Смолова»

Известный российский специалист Сергей Силкин, в свое время тренировавший в «Динамо» ныне нападающих сборной России Федора Смолова и Александра Кокорина, хотел бы увидеть своих бывших подопечных в сильных зарубежных клубах:

«Мне бы хотелось видеть Смолова не в посредственной зарубежной команде, а нормальной, добротной. Мне кажется, что Федор может проявить себя в хорошем европейском клубе.

Для него самого, для роста любого нападающего иностранный клуб - это дополнительная мотивация. Главное, чтобы Кокорин и Смолов не останавливались. Опыт выступления в зарубежном клубе дал бы толчок мотивации. Хотелось бы, чтобы на наших игроков спрос был в Европе. Он может появиться только после того, как туда отправятся играть такие футболисты, как Федор и Саша».

Эпопея имени Федора Смолова