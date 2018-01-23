Силкин: «Панюков похож на Кержакова, это сбитый напористый футболист»

Известный российский специалист Сергей Силкин охарактеризовал нападающего Андрея Панюкова - своего бывшего подопечного в «Динамо», который сейчас выступает за «Зенит». Вчера игрок отметился дублем в товарищеском матче.

«Панюков, наверное, больше всего он похож на Кержакова. Саша - сбитый напористый футболист, который действовал на острие. Панюков такой же. Он играет в острый, смелый футбол, а для нападающего это очень ценно. Причем я бы сказал, что у Андрея есть даже небольшое преимущество, исходя из природных качеств. Но тут важно, как он их раскроет. Многое зависит и от партнеров, доверия тренера.

Помню, когда ему еще года три в школе надо было играть, а я взял его в дубль на сборы в Турцию. Он приехал, забросив учебу. Пытались его вразумить, отстраняли от команды. Еще не было известно, будет он футболистом или нет. Но серьезных проблем с ним никогда не было. Единственное, что вес может набрать, он к этому расположен».