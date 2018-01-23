Пильгуй: «Джикия заслужил замечание»

Член комитета РФС по этике Владимир Пильгуй прокомментировал скандальный пост в Твиттере защитника «Спартака» Георгия Джикии про «шоколадки».



«Честно говоря, я не вижу в этой записи какого-то криминала. Мое личное мнение – это неудачная шутка. Думаю, что и сам Джикия не ожидал такого резонанса на эту запись. Я изучил материалы – там нет ничего обидного. Ну назвал он партнеров по команде шоколадками, но там же нет каких-то намеков или дискриминации. Георгий просто пошутил, что бразильцы растают под нагрузкой и солнцем.



Наказание? Наверное, он заслужил замечание. Не выговора или еще чего-то, а именно замечания. Чтобы он в дальнейшем был внимательнее. Потому что сейчас любой чих будет восприниматься, как повод начать кампанию против России. Нужно ориентироваться и соображать».